Anne Heche, investigada por manejar bajo los efectos de la cocaína. ¿Qué delito enfrentaría?

Hace una semana se reportó que Anne Heche había sufrido un aparatoso accidente automovilístico en el que chocó contra una vivienda e incendió su coche, por lo cual tuvo que ser ingresada de emergencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital en Los Ángeles, California.

Los últimos reportes sobre su estado de salud datan del lunes, e indican que la actriz se encuentra actualmente en coma y su estado de salud es ‘extremadamente crítico’. Sin embargo, también está siendo investigada para conocer si, al momento de su choque, la actriz manejaba bajo los efectos del alcohol o algún estupefaciente.

Primeras investigaciones: positiva a cocaína

De acuerdo con fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles que hablaron con Page Six, Heche dio positivo en las pruebas de sangre que le practicaron para conocer si la actriz estaba bajo la influencia de cocaína y, posiblemente, del fentanilo.

Sin embargo, también puntualizaron que, al momento de su ingreso en el hospital, pudo ser administrada con fentanilo para controlar el dolor, por lo que serán necesarias más pruebas y, de esa forma, descartar o confirmar que las hubiera ingerido antes.

Anne Heche enfrentaría delito grave de DUI

Con los resultados positivos, Anne Heche tendría que enfrentar un delito grave de DUI (Driving Under the Influence) ya que una persona -presuntamente la dueña de la residencia en la que se estrelló- denunció que necesitó de asistencia médica tras el aparatoso accidente.

Sin embargo, para determinar realmente la gravedad del delito también analizarán sus antecedentes legales que tenga la actriz.

Por otro lado, la analista Emily Baker, exfiscal de distrito del condado de Los Ángeles, dijo a People que: “siempre van a barajar la posibilidad de que el conductor pudo haber estado bajo la influencia de drogas o alcohol y por eso tienen que descartarlo. Como Anne está en el hospital, me imagino que se tomarán su tiempo, dado que no puede irse a ningún sitio. Además, como es un personaje público probablemente no tengan prisa por arrestarla”.