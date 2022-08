Olivia Newton-John: su abuelo ganó un Nobel y fue amigo de Einstein

Olivia Newton-John ha quedado grabada en la historia de la música y el cine por sus canciones y películas, pero en su familia no fue la única que dejó un legado en el mundo, pues su abuelo materno contribuyó enormemente a la ciencia y ganó un Premio Nobel.

Este lunes 8 de agosto falleció la cantante y actriz británica-australiana, a los 73 años de edad tras una larga lucha de casi tres décadas contra el cáncer de mama.

Él fue Max Born, el abuelo de Olivia-Newton-John

Olivia Newton-John fue hija del galés Brinley Newton-John y de la alemana Irene Helene Born. Su abuelo fue Max Born, un importante físico y matemático alemán.

Max Born fue uno de los científicos más importantes del siglo XX por sus investigaciones sobre la dinámica de los sistemas cristalinos, óptica y mecánica cuántica. Esta última teoría lo hizo ser amigo del famoso Albert Einstein.

A pesar de que ambos físicos compartían algunas ideas sobre la teoría cuántica, Einstein discrepaba con la visión probabilística y de incertidumbre en la ciencia de Born. En una de sus muchas cartas a su amigo, el famoso genio dijo, en 1926, una de sus frases más célebres para defender su postura sobre la física cuántica.

“Tú crees en el Dios que juega a los dados, y yo en una total ley y orden en un mundo que, de manera salvajemente especulativa, estoy tratando de capturar”, mencionó Einstein. “Creo que ideas como certeza absoluta, exactitud absoluta, verdad final, etc. son productos de la imaginación que no deberían ser admisibles en ningún campo de la ciencia. Porque la creencia de que solo hay una verdad, y que uno mismo está en posesión de la misma, es la raíz de todos los males del mundo”, le respondió Born.

Por sus orígenes judíos, Born tuvo que huir de la Alemania nazi y refugiarse en Gran Bretaña, donde le ofrecieron dar clases en la Universidad de Cambridge. Tres años después se convirtió en profesor en la Universidad de Edimburgo, donde trabajó hasta 1953.

Fue en 1954 que Born recibió el Premio Nobel de Física, compartido con Walther Bothe, por su trabajo de casi treinta años sobre la mecánica cuántica. Por eso, es considerado junto a Niels Bohr como el padre de esta teoría.

Olivia Newton-John no conoció a su abuelo

Max Born se casó con Hedwig Ehrenberg y tuvieron tres hijos, una de ellas fue Irene, la madre de Olivia Newton-John; la actriz nunca conoció en persona a su abuelo materno por la distancia y el desinterés.

La cantante y actriz nació en Cambridge, Reino Unido, pero a los cinco años ella y su familia se mudaron a Australia –su padre era profesor de literatura alemana y le ofrecieron empleo en una Universidad de Melbourne.

“Una de las grandes tristezas de mi vida es que no conocí a mi abuelo”, confesó Olivia Newton-John en una entrevista a iNews24. “Cuando era una adolescente, mi mamá me decía: ‘Tienes que ir a conocer a tu abuelo porque se está volviendo anciano’. Y yo contestaba: ‘Estoy ocupada’, y me arrepiento de eso”.