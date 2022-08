Olivia Newton-John, actriz de ‘Vaselina’, usaba mariguana medicinal para dolores del cáncer

Olivia Newton-John falleció este lunes a los 73 años de edad, tres décadas después de ser diagnosticada por primera vez con cáncer de mama, el cual le provocaba dolores que lograba soportar con ayuda de la mariguana medicinal.

La cantante y actriz de británica-australiana murió en su rancho de Santa Bárbara luego de ser diagnosticada hasta tres veces con cáncer en los últimos años.

Peleó tres veces con el cáncer

Olivia Newton-John fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992, por lo cual tuvo que cancelar su gira del disco recopilatorio de éxitos ‘Back to Basics - The Essential Collection‘ 1971-1992.

Tras someterse a tratamiento contra el cáncer y recuperarse, la protagonista de Grease se convirtió en portavoz de la lucha contra el cáncer. En 2005, por ejemplo, donó las ganancias obtenidas por la venta de su álbum ‘Stronger Than Before‘ a investigaciones contra esta enfermedad.

Lamentablemente para la intérprete de éxitos como ‘Xanadu’, ‘Hopelessly Devoted To You’ y ‘Physical’ en 2012 fue diagnosticada nuevamente con cáncer, lo cual no reveló públicamente sino hasta 2017, cuando le detectaron metástasis en la espina dorsal.

Usó mariguana medicinal para combatir el cáncer

Debido a que la cantante y actriz tenía un tumor en la base de la columna vertebral, no solo se sometió a radioterapia, también consumió aceite de cannabis para soportar los dolores.

“No me gusta la parte psicoactiva del cannabis. Solo me encanta cuando me ayuda con el dolor y me ayuda a dormir”, contó para la serie documental The Sacred Plant. “No me sentía bien con los medicamentos recetados, así que estaba dispuesta a probar cualquier cosa y funcionó”.

Para evitar el efecto psicoactivo John Easterling, el segundo esposo de Olivia Newton-John, sembró distintos tipos de cepas en su rancho de California y eliminó el tetrahidrocannabinol y extrajo el aceite.

“Aquí en California tenemos una licencia para cannabis medicinal, así que pudimos cultivar diferentes plantas y cepas realmente específicas que serían buenas para el cáncer y el dolor y luego hice una fórmula combinada que convertí en aceite”, contó en la misma entrevista.

Además de ser portavoz de la lucha contra el cáncer de mama, Newton-John también fue en sus últimos años de vida una defensora del cannabis medicinal y dijo que esperaba algún día fuera legalmente aprobado su uso en Australia.

“La gente tiene esta visión desde los años 60 de personas que están sentadas, ya sabes, drogadas, y creo que no se trata de eso. Esta planta es una planta curativa. Creo que tenemos que cambiar la visión de lo que es porque me ayudó mucho y me ayudó con el dolor”, dijo en una entrevista para el medio australiano Channel Seven.