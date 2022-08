‘You’re the one that I want’: La historia de Olivia Newton y John Travolta más allá de ‘Vaselina’

“Nos veremos en el camino y estaremos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”, escribió el actor John Travolta en su Instagram después de que este lunes se anunció el fallecimiento de su coprotagonista en Vaselina, la actriz Olivia Newton-John, a la edad de 73 años.

Travolta tenía el papel de Danny Zuko y Newton actuaba como la inocente Sandy Olsson en la popular cinta de 1978, la cual produjo éxitos musicales como You’re the One That I Want que cantaban a dúo, uno de los inolvidables recuerdos que se tiene de la película fue su ‘química’ en la pantalla.

Además de Vaselina, Olivia Newton-John participó en varias series y películas a lo largo de su carrera profesional que comenzó desde finales de los años 70; mantenía una carrera como cantante y su sencillo Physical destacó en 1981.

John Travolta y Olivia Newton-John protagonizaron el éxito 'Vaselina'. (Foto: AP/Branimir Kvartuc, archivo)

Una amistad que comenzó en ‘Vaselina’

Travolta era un admirador de Newton-John y juntos hicieron uno de los equipos más inolvidables del cine.

Él había protagonizado la versión teatral de Grease y para la película pensó que Newton-John sería la “máxima” Sandy, la chica buena que se vuelve más atrevida.

“Me preocupaba que a los 29 años era demasiado mayor para interpretar a una chica de secundaria”, dijo Newton-John, quien insistió en hacer una prueba de pantalla antes de aceptar el papel, a The Telegraph en 2017.

“Todo sobre hacer la película fue divertido, pero si tuviera que elegir un momento favorito, sería la transformación de lo que llamo Sandy 1 a Sandy 2. Pude interpretar a un personaje diferente y usar ropa diferente, y cuando me puse ese traje negro ajustado para cantar You’re the One That I Want, obtuve una reacción muy distinta de los muchachos en el set”.

Ambos actores se conocieron durante el rodaje de esa cinta en 1978 y mantuvieron contacto por más de 40 años en una amistad duradera; aunque en la ficción sus personajes tenían un mutuo interés amoroso, pero en la realidad forjaron una amistad que perduraría décadas.

Olivia Newton-John interpretó a Sandy dentro de la cinta de ‘Vaselina‘ en 1978. (Foto: Instagram / @therealonj)

La amistad de John Travolta y Olivia Newton-John

El intérprete de Pulp Fiction siguió en contacto con Olivia a lo largo de los años, a pesar de que el camino a la fama de ambos tomó distintas direcciones.

“Nos escribimos todo el tiempo. Si voy a verla personalmente siempre vamos a cenar y a ponernos al día”, reveló Travolta en 2019 durante una entrevista con el medio estadounidense US Weekly.

Trataban de verse regularmente y de acompañarse en los momentos más difíciles de su vida. Travolta incluso estuvo mostrando su apoyo de manera pública en 2017 cuando Olivia Newton-John fue diagnosticada con cáncer.

“Olivia siempre ha sido un ser humano increíble y una inspiración para millones de personas. Si todos ponemos nuestras intenciones para que ella supere esto, la conozco muy bien, ella lo sentirá y la apoyará”, mencionó John Travolta para el medio de People Magazine en 2017.

Newton y Travolta tuvieron varias oportunidades de trabajar juntos, tal es el caso de la cinta Tal para cual (1983) y su participación en el clip musical de I Think You Might Like It de 2012.

Los actores se reunieron en 2019, con los atuendos de la primera película que hicieron juntos, para dar un show tocando uno de los éxitos que marcó la década de los años 70 y 80: You’re The One That I Want (1978), el cual pasó casi seis meses en las listas estadounidenses cuando salió en 1978, una de las más importantes de la era, la cual ha vendido más de 15 millones de copias.

“Mi querida Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho”, agregó Travolta en su mensaje tras la pérdida de su amiga.