Cinemex Manía: Fechas, salas participantes, restricciones y lo que debes saber para comprar boletos a 35 pesos

Esto sabemos sobre las resticciones de la Cinemex Manía (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cinemex, Shutterstock).

Si todavía no te ‘lanzas’ a ver Spider-Man: Brand New Day, La Odisea u otra película que aún esté en cartelera, esto te interesará, pues está de vuelta la Cinemex Manía, por lo que ofrecerán los boletos de algunas salas por $35 pesos. Esto, como respuesta después de que su competencia anunciara días antes la Fiesta Cinépolis.

Pero, como muchas promociones de este tipo, llegan a tener restricciones en cuanto a salas u otras condiciones, además del tiempo de promoción.

Cinemex Manía de agosto 2026: ¿Cuándo y dónde aplica?

La promoción de boletos por $35 pesos aplicará en Cinemex del lunes 24 al jueves 27 de agosto de 2026. En esta ocasión, no habrá restricciones en cuanto a horarios o funciones: “todo el día, todas las películas”, dice su publicidad en redes sociales.

Además, explicaron que el precio promocional aplica mediante taquilla, web y app en boletos tradicionales y premium, en funciones de formatos 2D, 3D y también en Atmos, mas no en formatos IMAX y 4D, ni en los conceptos Market y Platino, así como tampoco en la combinación Atmos Platino.

El precio preferencial no es acumulable ni aplica con otras promociones, así como en funciones especiales, premieres o preventas.

¿Qué películas hay actualmente en la cartelera?

Si piensas ir a aprovechar la promoción, estas son las películas que, a día de hoy, están en cartelera, aunque algunas están sujetas al complejo al que asistas:

Spider-Man: Un Nuevo Día

Toy Story 5

Minions & Monstruos

Moana

La Odisea

El Día D Bajo Presión

La Muerte de Robin Hood

Paw Patrol: La Dino Película

Insaciable

El Final de la Calle Oak

Papá Oso

Tu Corazón Será Destrozado

Uranus 2324

Loco México Mágico

Además, estos son los estrenos que llegarán entre esta semana y la próxima y en los que podrías aprovechar la promoción, siempre y cuando así lo permita la cadena:

20 de agosto

Código: Venganza

Las Catadoras de Hitler

Relajadas y Muy Peligrosas

La Noche del Demonio

Trainspotting

Tus Dos Muertos

27 de agosto

Sólo por Una Noche

Coyote vs. Acme

Buenas Vibraciones

La Guerra de los Últimos

Entre las películas que estarán disponibles se encuentra Spider-Man: Brand New Day, en la que Peter Parker regresa en una nueva etapa de su vida, cuatro años después de los acontecimientos de No Way Home. Ahora vive solo y combate el crimen en una Nueva York que ya no recuerda su identidad. Pero la presión de ser un héroe a tiempo completo provoca una inesperada evolución física que amenaza su vida, mientras investiga una serie de crímenes vinculados con una poderosa amenaza.

La Odisea sigue a Odiseo durante su peligroso viaje de regreso a Ítaca después de la guerra de Troya. En el camino, el héroe debe enfrentar criaturas, dioses, tentaciones y otros obstáculos que ponen a prueba su fuerza y determinación mientras busca regresar con su familia.

Coyote vs. Acme presenta al famoso personaje de Looney Tunes enfrentándose a la compañía responsable de los productos que constantemente fracasan en sus intentos por atrapar al Correcaminos. Con ayuda de un abogado, Coyote decide llevar a ACME ante los tribunales en una batalla que mezcla animación y acción real.

Sólo por una Noche sigue a dos desconocidos que coinciden una noche en Nueva York. Lo que comienza como un encuentro inesperado se transforma en una experiencia que podría cambiar la manera en que ambos entienden el amor y las relaciones.