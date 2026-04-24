Museo Experimental El Eco despide abril con muestra del legado de Luis Barragán y Foro Eco de Diseño

El Museo Experimental el Eco alberga las exposiciones de 'Conjunto Figueroa. Memoria Emocional' y la segunda edición de Foro Eco de Diseño.

El Museo Experimental el Eco despide el mes de abril con dos exposiciones clave que nos invitan a repensar la configuración del espacio desde otras ópticas. Se trata del legado de Luis Barragán con Conjunto Figueroa. Memoria Emocional y la segunda edición de Foro Eco de Diseño. Ambas podrán visitarse en el recinto universitario ubicado en la calle James Sullivan #43, de la San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, a partir de estos últimos de abril y hasta el 3 de julio de 2026.

El legado de Luis Barragán

No todas las exposiciones sobre arquitectura hablan de planos y maquetas. Algunas hablan de vidas. De casas que envejecen con quienes las habitan. De muros que guardan recuerdos. Eso propone Conjunto Figueroa. Memoria Emocional, muestra en la que se pone bajo una nueva luz el legado de Luis Barragán a partir de una de sus obras menos exploradas.

La muestra recupera la historia de las viviendas diseñadas en 1940 para los hermanos Figueroa Uriza, en la esquina de James Sullivan y Miguel Schultz, en la colonia San Rafael. A casi noventa años de su construcción, el conjunto sigue en manos de la misma familia, que ha preservado fotografías, documentos, planos y archivos que hoy sirven como punto de partida para esta exposición.

La propuesta curatorial se aleja de la idea de la arquitectura como objeto terminado para pensarla como algo vivo, atravesado por el tiempo, el uso cotidiano y los afectos. Desde testimonios, dibujos, videos y registros históricos, Conjunto Figueroa. Memoria Emocional reconstruye no sólo la evolución del inmueble, sino que también registra el paso del tiempo: las transformaciones de la colonia, de la ciudad y de quienes habitaron esos espacios.

Esta revisión también abre nuevas conversaciones sobre la faceta funcionalista de Barragán, una etapa menos difundida de su obra, y la pone en diálogo con Mathias Goeritz, arquitecto de El Eco. Con esta muestra se teje una conversación entre estas dos figuras clave del pensamiento espacial en México.

Segundo Foro Eco de Diseño

La inauguración de Conjunto Figueroa. Memoria Emocional coincide con la Segunda edición del Foro Eco de Diseño, que este año se enfoca en los manuales como herramientas para compartir saberes, activar procesos colectivos e imaginar soluciones desde lo cotidiano. Habrá una biblioteca de manuales, talleres, mesas de trabajo y colaboraciones con instancias como la Universidad Nacional Autónoma de México.

Entre exposiciones, documentos vecinales y ejercicios de diseño colaborativo, El Eco refuerza su apuesta por pensar el arte, la arquitectura y el diseño como prácticas en movimiento.

Conjunto Figueroa. Memoria Emocional y la Segunda edición del Foro Eco de Diseño abren sus puertas estos últimos días de abril y hasta el 3 de julio de 2026 en el Museo Experimental el Eco.