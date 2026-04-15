Gobierno entrega Premios Nacional de Ingeniería y Arquitectura 2024

En representación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, encabezó la entrega de los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura 2024.

Desde el Palacio Postal Mexicano, el titular de la SICT reconoció la trayectoria del ingeniero Francisco de Pablo Galán y del arquitecto Augusto Quijano Axle, quienes dijo son memoria viva de un país que se ha construido con inteligencia, esfuerzo y respon sabilidad asumida.

“Hoy no sólo entregamos un reconocimiento, hoy nos reunimos para mirar con gratitud lo que permanece, para nombrar lo que trasciende, para honrar aquello que aún frente al paso del tiempo se convierte en vida, porque como decía Lao Tsé, el agradecimiento e s la memoria del corazón y hoy precisamente recordamos con el corazón”, mencionó.

Esteva Medina sostuvo que el trabajo del ingeniero Francisco de Pablo ha dejado huella y destacó su contribución en infraestructura educativa, escuelas, espacios de aprendizaje y entornos donde niñas, niños y jóvenes no sólo reciben conocimiento sino const ruyen futuro.

“Ahí, en esos muros que resguardan sueños, en esas aulas donde se forman ciudadanos, su obra adquiere una dimensión distinta, se vuelve semilla, porque construir infraestructura educativa no sólo es levantar un edificio, es abrir oportunidades. Y en ese acto profundamente humano, su obra trasciende lo material para convertirse en una vida compartida”.

Respecto al arquitecto Quijano, mencionó que su arquitectura recuerda que el espacio también puede emocionar, que la luz, el silencio y la forma pueden dialogar con lo más íntimo de nuestra condición humana.

“Sus obras no sólo se recorren, se viven, invitan a detenerse, a contemplar, a reconocernos. En ella habita esa religiosidad implícita de la que hablaba Barragán, una dimensión donde lo cotidiano se vuelve significativo, donde la belleza es una necesidad d el espíritu.”

El funcionario federal comentó que tanto en la precisión de la ingeniería, como en la sensibilidad de la arquitectura se muestra que construir también es un acto de trascendencia porque ninguna obra nace sola, toda obra es memoria y “sin memoria no existimos, sin responsabilidad quizás no mereciéramos existir, decía José Saramago”.

Finalmente, agradeció al ingeniero Francisco de Pablo y al arquitecto Augusto Quijano por su vida hecha obra y por su obra hecha memoria.

“Hoy, al honrarlos, también nos comprometemos a no olvidar, asumir nuestra responsabilidad, a seguir construyendo con sentido, porque como nos recordó Luis Barragán, la certeza de nuestra muerte es precisamente lo que nos impulsa a crear vida. Y ustedes lo han hecho en caminos que conectan, en espacios que dignifican, en escuelas que forman, en obras que permanecerán más allá de nosotros”.

En el evento organizado por la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, encabezada por Enrique Gavaldon Enciso, estuvo presente el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, así como familiares y amigos de los galardonados.