¡Que viva el rock en el ⁠TlacuACH Fest 2025! Fecha, sede y cómo participar si eres artista emergente

El TlacuACH Fest 2025 se realiza el 20 de diciembre sobre la Alameda Central.

En esta época decembrina, las actividades en CDMX no se limitan al festival Luces de Invierno 2025, también habrá un concierto masivo de rock llamado TlacuACH Fest, donde tienes la oportunidad de participar tocando en vivo para cientos de personas.

Con covers de algunas de las canciones más icónicas del rock mexicano y el rock en español, este festival promete no solo una tarde llena de ambiente, también la oportunidad de dar espacio a talentos emergentes de la CDMX.

Si tenías planeada una visita al Centro Histórico de la Ciudad de México este fin de semana, también aprovecha para caminar sobre la Alameda Central, para que conozcas las propuestas.

¿Qué es el TlacuACH Fest?

El TlacuACH Fest es un evento organizado por la Autoridad del Centro Histórico (ACH), que tiene como fin promover el talento de agrupaciones capitalinas, ofreciendo un espacio de difusión masiva para mostrar sus habilidades musicales.

La convocatoria de participación es abierta para todas las edades, la única condición es que el género a tocar sea rock, con un cover de artistas nacionales o internacionales.

Se espera que en el TlacuACH Fest haya covers de bandas como Molotov. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

Además de la promoción de talento, se busca generar un ambiente donde la música alternativa y nuevas propuestas converjan y hagan comunión entre los asistentes, quienes a su vez disfrutarán de su música favorita en nuevas voces y manos.

Fecha y horario del TlacuACH Fest 2025

A inicios de diciembre, se lanzó la convocatoria para el TlacuACH Fest e informó que la Plaza Tolsá, en el Centro Histórico, sería el punto de reunión. No obstante, en días pasados la información cambió.

En sus publicaciones más recientes, la Autoridad del Centro Histórico indica que el evento tendrá lugar el próximo 20 de diciembre a partir de las 16:00 horas en la Alameda Central, de la misma colonia.

Para ser más precisos, será a la altura de la calle Doctor Mora, frente al Hotel Hilton en la avenida Juárez. Como referencia, hay una fuente rítmica.

Fecha : sábado 20 de diciembre de 2025.

: sábado 20 de diciembre de 2025. Horario : a partir de las 4 de la tarde.

: a partir de las 4 de la tarde. Sede: Alameda Central en el Centro Histórico de la CDMX.

¿Cómo participar en el TlacuACH Fest 2025?

Si tienes una banda, tocas y quieres subirte al escenario para echar un ‘palomazo rockero’ con canciones de bandas como Cafe Tacvba, Caifanes, Héroes del Silencio, Metallica, The Beatles, Queen, Enanitos Verdes y más, ¡puedes hacerlo!

Para ello, regístrate enviando un correo electrónico a achrockfest@gmail.com. Adjunto debes poner tu nombre, nombre de tu banda (en caso de que sea agrupación), y un video tocando algún cover de rock.

En caso de ser seleccionado, te enviarán un correo de la misma dirección para dar seguimiento a tu solicitud, que es completamente gratuita. Toma en cuenta que, al ser un evento gratuito, no habrá remuneración económica por subir al escenario y tocar.

Te recomendamos hacerlo lo más pronto posible, pues al estar cerca la fecha es posible que se cierre el registro pronto. No obstante, la invitación a ir y conocer propuestas de rock mexicano, así como disfrutar de este género en vivo, está abierta, para que no te pierdas de un fin de semana con música en vivo y totalmente gratis.