¿Por qué Michaela, hija de Daniel Bisogno, no protagonizará ‘Matilda, el musical’? Alex Gou explica

Alex Gou explico que Michaela Bisogno, a la que quiere como una sobrina, fue quien le pidió no protagonizar la obra.

Poco después de la muerte de Daniel Bisogno en febrero pasado, se anunció que su hija Michaela podría ser la protagonista de Matilda, el musical. Sin embargo, el productor Alejandro Gou señaló que no aparecerá en la obra.

El próximo 13 de marzo llega a cartelera Matilda, el musical, que se presentará en el Centro Cultural Teatro 1, bajo la dirección de Nick Evans, reconocido por su trabajo en espectáculos de gran escala.

Aunque todavía no se revela al elenco oficial completo, se sabe que el actor Jaime Camil tendrá el papel de ‘Tronchatoro’; el próximo año se estrena bajo la producción de Alex Gou, quien todavía no revela a la actriz que interpretará a Matilda.

La razón por la que Michaela Bisogno no protagonizará ‘Matilda’

Durante un encuentro con medios de comunicación, el productor Alex Gou explicó que la decisión de que Michaela, hija de Daniel Bisogno, no participe en la puesta en escena fue de la misma pequeña, de 9 años.

Esto gracias a que, como el fallecimiento de Daniel Bisogno era muy reciente cuando iniciaron las audiciones y ensayos de Matilda, no se sentía totalmente lista para asumir un papel tan importante como el protagónico.

La hija de Daniel Bisogno en el funeral del conductor. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

“Michaela no había pasado el luto de su papá cuando venía a las audiciones, se veía muy mal y me dijo: ‘tío, no quiero hacerlo. Me recuerda a mi papá’. No estaba preparada psicológicamente para recibir esto y lo que tengo que hacer es apoyarla”, menciona el productor.

A casi un año de que murió Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, Alejandro Gou sigue en contacto con Michaela, a la que aprecia como una sobrina gracias al vínculo que tenía con el también actor de El Tenorio Cómico.

Así fue el proceso de audiciones para ‘Matilda, el musical’

A través de las redes sociales de Matilda el musical, se documentó el proceso de convocatoria, audiciones y ensayos para la obra de teatro que comienza puesta en escena en los próximos meses.

Fue en mayo cuando inició la convocatoria para los papeles de Matilda, Bruce y los demás niños que forman parte de la historia, y para julio se dieron cita decenas de niños y niñas que buscaban un lugar en Matilda.

Para septiembre comenzaron los primeros ensayos, y en la última semana se dio a conocer a una parte del elenco que participará.

Actores y actrices confirmados para ‘Matilda, el musical’

Hasta el momento, el personaje que dio más de que hablar fue ‘Tronchatoro’, la directora del colegio donde estudia Matilda, que interpretará Jaime Camil, conocido por su actuación en otras obras de Broadway.

El elenco confirmado para Matilda, el musical en México hasta ahora, es:

Verónica Jaspeado como la Sra. Wormwood (mamá de Matilda)

como la Sra. Wormwood (mamá de Matilda) Ricardo Margaleff como el Sr. Wormwood (papá de Matilda)

Jaime Camil como Tronchatoro

María Elisa Gallegos y Gloria Aura como la Srita. Miel

como la Srita. Miel Gicela Sehedi como la Sra. Phelps

Hasta ahora no se confirma al elenco infantil. De acuerdo con Alejandro Gou, todavía están en la Academia para terminar con los últimos detalles.