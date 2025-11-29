‘Red Bull Batalla: Nueva historia’: Horario, dónde ver HOY el evento de freestyle y qué mexicanos están

La 'Red Bull Batalla: Nueva historia' es un evento conmemorativo por los 20 años del freestyle a nivel profesional.

Hace 20 años se realizó la primera competencia de freestyle a nivel internacional, y este sábado se conmemora con Red Bull Batalla: Nueva historia, un evento que reúne a los más destacados del género, incluyendo talento mexicano.

La primera Final Internacional tuvo lugar en Puerto Rico, en 2005. Ahora, Buenos Aires es la sede de la también conocida como ‘batalla de gallos’ en su aniversario 20.

Esta no será una competencia como tal, sino un evento conmemorativo en el que leyendas del freestyle contemporáneas, como el rapero Aczino, participan, además de nuevas promesas en el género. Y este se puede ver totalmente gratis.

Aczino es uno de los freestylers más famosos de México. (Cuartoscuro / Martín Zetina)

Fecha y horario: ¿Cuándo y a qué hora es ‘Red Bull Batalla: Nueva Historia’?

Este épico evento con el que se celebran dos décadas de freestyle a nivel profesional es HOY sábado 29 de noviembre, y se transmitirá en toda Latinoamérica (y el mundo).

Red Bull: Nueva historia comienza a las 3 de la tarde (horario del centro de México), y que será un lleno de rimas, así como talento pasado y presente.

Fecha : sábado 29 de noviembre de 2025

: sábado 29 de noviembre de 2025 Horario : 15:00 horas (centro de México).

: 15:00 horas (centro de México). Sede: parque Tecnópolis en Buenos Aires, Argentina.

Transmisión en vivo hoy: ¿A qué hora ver el evento de freestyle de Red Bull?

La buena noticia para todos los amantes del género es que este evento se puede ver completamente gratis a través de diferentes plataformas de streaming, así como redes sociales. Tienes estas opciones:

‘Red Bull: Nueva historia’: ¿Qué raperos participarán?

Son 16 personajes los que protagonizan este evento conmemorativo, con leyendas internacionales y algunos talentos frescos que llaman la atención por su habilidad para crear rimas y ‘deshacer’ a sus oponentes sobre el escenario.

Están divididos por generaciones de campeones, desde los primeros ganadores en batallas internacionales hasta las promesas del freestyle moderno.

De ellos, cuatro son mexicanos, por lo que hay buena representación ‘mexa’ que dejarán el nombre de nuestro país en alto, como lo demostraron en ediciones anteriores de batallas de rap.

Promesas

Exe (ARG)

(ARG) Fat N (COL)

(COL) Azuky (MEX)

(MEX) Sophia (ARG)

Campeones 2019-2024

Bnet (ESP) - Bicampeón nacional 2018/2025, Campeón Internacional 2019

(ESP) - Bicampeón nacional 2018/2025, Campeón Internacional 2019 Rapder (MEX) - Campeón Internacional 2020, Tricampeón nacional

(MEX) - Campeón Internacional 2020, Tricampeón nacional Chuty (ESP) - Bicampeón Internacional 2023/2024

(ESP) - Bicampeón Internacional 2023/2024 Gazir (ESP) - Campeón Internacional 2024, Subcampeón Internacional 2022

Campeones 2014-2017

Invert (ESP) - Campeón Internacional 2014

(ESP) - Campeón Internacional 2014 Arkano (ESP) - Campeón Internacional 2015

(ESP) - Campeón Internacional 2015 Skone (ESP) - Campeón Internacional 2016

(ESP) - Campeón Internacional 2016 Aczino (MEX) - Tricampeón Internacional 2017/2021/2022

Campeones 2005-2009

Frescolate (ARG) - Primer Campeón Internacional de la historia (Puerto Rico 2005)

(ARG) - Primer Campeón Internacional de la historia (Puerto Rico 2005) Link One (PRI) - Campeón Internacional 2007

(PRI) - Campeón Internacional 2007 Hadrián (MEX) - Campeón Internacional 2008

(MEX) - Campeón Internacional 2008 Noult (ESP) - Campeón Internacional 2009.

¿Cómo funcionará la competencia?

El desarrollo de la competencia se estructurará en varias fases, iniciando con un sorteo para establecer el orden de los enfrentamientos.

Fase de Grupos

Dentro de cada grupo, los participantes competirán en un formato de eliminación directa (batallas). La meta de esta fase es determinar un único representante por cada cuadrante del torneo.

Semifinales

Los cuatro representantes clasificados avanzan a la fase de semifinales, donde se definen los dos competidores que acceden a la final. Los emparejamientos serán los siguientes:

Ganador de Campeones 2019-2024 vs. Ganador de Campeones 2014-2017

vs. Ganador de Promesas vs. Ganador de Campeones 2005-2009

Final

Los vencedores de las dos semifinales disputarán la Ronda Final para determinar al campeón de la celebración, donde más que rivalidades y un título en juego, se celebra el freestyle como competencia profesional.