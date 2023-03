Christian Nodal reembolsará de su dinero boletos tras concierto cancelado en Puebla

Christian Nodal reembolsará los boletos del concierto que no se realizó en Puebla. (Foto: Instagram @nodal)

Christian Nodal le quedó mal a su público en Puebla luego de que se suspendiera una fecha programada para el pasado 18 de noviembre, por lo que luego de argumentar que los inconvenientes se debieron al incumplimiento de la empresa organizadora del concierto, la agencia del cantante anunció los reembolsos.

Han pasado 4 meses y JG Music asegura que no han obtenido respuesta, por lo que el intérprete de ‘Botella tras botella’ habría decidido tomar acciones personales al no poder realizar su show en el estadio Cuauhtémoc con el fin de que los afectados no sean sus seguidores.

“Nuestro artista, Christian Nodal, reembolsará de recursos propios cada boleto adquirido por su público ya que tanto nuestra empresa, JG Music, como Christian nunca han quedado mal con sus seguidores y ha llegado a un acuerdo con la empresa emisora de boletos para que el público reciba el reembolso total de su entrada”, se lee en un comunicado.

¿Cómo pedir el reembolso de Christian Nodal?

Si fuiste de las personas que se quedó con el boleto en la mano te tenemos buenas noticias, pues los pasos para que te devuelvan tu dinero serán anunciados en los próximos días a través de la boletera.

Se anunció que el proceso dará inicio a partir del viernes 10 de marzo. Si tienes dudas puedes despejarlas al mandar un correo a la dirección reembolsosboletea@gmail.com.

Además, el intérprete de regional mexicano volverá a encontrarse con los poblanos al ser uno de los primeros artistas en confirmar sus shows los próximos 30 de abril y 1 de mayo en el marco del Palenque de la Feria de Puebla –que se desarrollará del 27 de abril al 14 de mayo–.

El cartel de las demás estrellas nacionales e internacionales que formarán parte del evento todavía no se ha dado a conocer.