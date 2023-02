Christian Nodal se presentó en San Luis Potosí; registran retrasos de 3 horas y fallas en audio

Tras una ausencia sobre el escenario que duró varios meses, Christian Nodal ‘regresa al ruedo’ con su gira Foraji2 Tour, aunque en sus primeras presentaciones no le ha ido tan bien gracias a una serie de inconvenientes que afectaron tanto al cantante como a sus fans, quienes se mostraron molestos.

El pasado 18 de febrero Nodal, quien recientemente estrenó ‘Un cumbión dolido’, se presentó en El Domo de San Luis Potosí para hacer promoción de algunos estrenos que realizó en los últimos meses.

No obstante, la presentación pactada para las 21:00 horas del sábado comenzó tres horas después gracias a que el escenario no estaba completamente montado, por lo que no podía salir a escena.

A pesar del retraso de tres horas, el hijo de Cristy Nodal salió a cantar algunos de sus más grandes éxitos, como ‘Probablemente’, ‘Ya no somos ni seremos’ y ‘No te contaron mal’, aunque los reclamos siguieron, ahora, por el audio del recinto.

Resulta que hubo momentos en los que el sistema de audio falló durante el concierto, por lo que no se llegaba a escuchar el show. En algunos videos compartidos en el programa De Primera Mano se alcanza a distinguir que los mismos asistentes comienzan a corear ‘No se oye, no se oye’.

Y aunque los inconvenientes con el audio se pudieron resolver sobre la marcha, minutos antes de que finalizara el show, la gente comenzó a irse, quedándose un gran espacio vacío en El Domo de San Luis Potosí.

¿Por qué se retrasó el concierto de Christian Nodal en San Luis Potosí?

De acuerdo con información presentada en el programa DPM, Christian Nodal no salió a tiempo y el escenario no estaba completamente montado ya que hubo retrasos con su equipo por un accidente en carretera.

La noche anterior, el cantante de 24 años se presentó en Colima, y al momento de trasladar su equipo de aquel estado a San Luis, un aparatoso accidente en la carretera hizo que ‘se atorara’ allí.

Por lo mismo, Nodal no tuvo la oportunidad de hacer las pruebas de sonido correspondientes y de ahí derivan algunas fallas en el sistema de audio.