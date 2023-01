Año Nuevo Chino, ciclo de cine de Guillermo del Toro y más planes en CDMX del 20 al 22 de enero

¡El año del conejo ya está aquí! Si buscas qué hacer en la Ciudad de México, la metrópoli chilanga tiene listas varias actividades para este fin de semana, cuando el zodiaco chino celebra el Año Nuevo Lunar.

Para recibir el año nuevo, otra vez, la CDMX tiene actividades como un concurso en el Ángel de la Independencia y en el Barrio Chino.

Estos días de descanso serán testigos del regreso de la agrupación Muse, la cual le pondrá ritmo al Foro Sol con los sencillos de su álbum más reciente Will of the People. Así que, si tiene entradas, prepara tu mejor ‘outfit’.

Para sacarle todo el provecho a la CDMX y sus alrededores, te contamos algunas opciones para que disfrutes del 20 al 22 de enero.

Actividades en el Barrio Chino

¡Feliz año! Es momento de celebrar la llegada de un nuevo ciclo al calendario lunar con el Año Nuevo Chino.

En el Barrio Chino de la CDMX, aparte de tomarte la tradicional fotografía en los arcos de su entrada, podrás disfrutar de los platillos de temporada como los pasteles de luna. También encontrarás varias actividades por las festividades.

¿Dónde? Avenida Juárez & Dolores, Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Concurso de disfraces por el Año del Conejo

En marco de la celebración oriental, la CDMX celebra el sexto concurso de disfraces con diferentes categorías y premios.

Se trata de una competencia de acceso libre en el que los participantes deben mostrarse vestidos con la temática del año del conejo. La actividad es en el Ángel de la Independencia, en donde el registro de concursantes será de 8:00 a 10:00 horas.

¿Cuándo? El próximo 22 de enero de 2022.

¿Dónde? Ángel de la Independencia, avenida Paseo de la Reforma, Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

En la CDMX se realizará un concurso de disfraces por la llegada del Año Nuevo Chino. (Foto: Twitter / @InternacCDMX)

Año Nuevo Chino en el Cenart

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) también recibe el Año Nuevo Lunar con su segundo festival lleno de actividades que no te puedes perder:

Muestras musicales

Danza tradicional

Artes plásticas

Artes marciales

Exposición fotográfica y cinematográfica

Talleres y exposiciones

¿Cuándo? El próximo sábado 21 de enero. De 11:00 a 17:30 horas. La entrada al festival será de acceso libre.

¿Dónde? Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán, CDMX.

Ciclo de cine de Guillermo del Toro

Si todavía no superas Pinocho de Guillermo del Toro, Casa del Lago UNAM proyectará un ciclo de las cintas más icónicas del director mexicano.

En alianza con la Filmoteca de la UNAM, la Casa del Lago busca celebrar la trayectoria que ha tenido el cineasta tapatío con proyecciones de sus películas más aclamadas. En noviembre del año pasado del Toro fue reconocido con el Honoris Causa de la universidad.

Este fin de semana proyectan:

Cronos : sábado 22 de enero a las 16:00 horas.

: sábado 22 de enero a las 16:00 horas. El Labertino del Fauno: domingo 23 de enero a las 13:00 horas.

A lo largo del enero y febrero habrá más cintas. El acceso es libre, pero sugerimos que llegues temprano para asegurar un buen lugar.

¿Dónde? Bosque de Chapultepec Primera Seccion, San Miguel Chapultepec I Secc, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Tour de cine francés en El Chopo

Hay buenas noticias para los amantes del séptimo arte: continúa el Tour de cine francés en el el Museo Universitario del Chopo.

La experiencia cuenta con una selección de algunas de las mejores cintas francesas del momento, se proyectarán en su idioma original con subtítulos en español. Para que puedas armar tu plan correctamente te recomendamos revisar la cartelera completa en el sitio de la filmoteca.

La entrada a cada función tiene un costo de 40 pesos por persona, si eres parte de la comunidad UNAM, sistema incorporado o afiliados al INAPAM recibirás un 50 por ciento de descuento.

¿Cuándo? Puedes disfrutar la experiencia hasta el 29 de enero.

¿Dónde? Calle Dr. Enrique González Martínez 10, Sta María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Muse

Amantes del rock alternativo: Muse está de regreso al Foro Sol de la CDMX con su gira The Will of The People. La agrupación promociona su nuevo álbum con el mismo nombre.

Por la popularidad de la banda es posible que la disponibilidad de entradas se encuentre agotada. La última vez que vino Muse a la CDMX fue en 2019 para celebrar el estreno de su compendio Simulation Theory.

¿Cuándo? El 22 y 23 de enero.

¿Dónde? Vialidad Río de la Piedad, Granjas México, alcaldía Iztacalco, CDMX.

Vive el Terror

Si eres de los que le gusta asustarse, date una vuelta por Vive el Terror una experiencia de miedo de teatro inmersivo.

La actividad consiste en un espectáculo en el que la audiencia es parte esencial de la historia. La experiencia puede resultar un poco intensa para algunas personas, es por ello que la edad mínima para entrar es de 13 años.

Vive el Terror se realiza en el Teatro Rafael Solana de jueves a domingo de 16:00 hasta las 22:00 horas. La entrada por persona tiene un costo de 399 pesos.

¿Cuándo? Puedes disfrutar el evento cualquier día del 20 al 22 de enero.

¿Dónde? Avenida Miguel Ángel de Quevedo 687, San Francisco, alcaldía Coyoacán, CDMX.

Gran Baile de Invierno de Harry Potter

¿Es un ‘mago’ o un ‘muggle’? Todavía tienes oportunidad de disfrutar del Gran Baile de Invierno de Harry Potter.

Es una experiencia que busca simular el baile que se lleva a cabo en la cuarta película de Harry Potter en la que se reúnen todos los alumnos de las escuelas mágicas europeas de la franquicia. Te recomendamos que atiendas al evento utilizando la capa de la casa que te represente en Hogwarts.

Puedes consultar la disponibilidad de entradas a través de la página oficial del evento: Fever.