Último ‘chance’ para ver a Bad Bunny en Monterrey: ¿Cuándo y a qué hora inicia la venta final?

¿Te quedaste con ganas de ir a uno de los dos conciertos que ofrecerá Bad Bunny en Monterrey, Nuevo León como parte de su gira World’s Hottest Tour? Te tenemos buenas noticias: Habrá una última fase de venta de boletos.

No, no estás soñanado: A pesar de que los boletos para ver al ‘Conejo Malo’ en la ciudad regiomontana se acabaron en cuestión de minutos para ambas fechas, la página oficial de la boletera ha decidido realizar una última fase de venta, para que no tengas que arriesgarte a comprar en preventa.

¿Cuándo será la última ronda de venta de boletos para ver a Bad Bunny en Monterrey?

La página Domo Care, promotora responsable de la venta de boletos para ver al reguetonero en Nuevo León, informó que este martes 29 de noviembre será el último chance que tendrán sus seguidores para conseguir una entrada.

¡Todavía estás a tiempo! A diferencia de preventas para otros eventos, esta comenzará en punto de las 17:00 horas a través de la página de Superboletos, ‘el único sitio oficial’ de acuerdo con las redes sociales de Domo Care.

La venta será únicamente en línea y no es necesario ser tarjetahabiente de algún banco en específico para tener la oportunidad de adquirirlos antes que nadie. Los costos en esta nueva fase no se han revelado, pero se espera que sean similares a los de la venta general.

Aquella noticia fue agradecida por los miles de fans del reguetonero que no alcanzaron a comprar su entrada cuando se realizó la venta general, pues se agotaron en cuestión de minutos.

Muchos de ellos, ‘manifestaban’ alcanzar uno de los codiciados boletos, pues se quedaron con las ganas hace unos meses. Te recomendamos entrar a la página de venta de boletos para Bad Bunny en Monterrey con algunos minutos de anticipación, pues es probable que se llegue a saturar.

Bad Bunny llegará a nuestro país la próxima semana, donde ofrecerá una serie de conciertos en Monterrey los días 3 y 4 de diciembre, mientras la Ciudad de México disfrutará de éxitos como ‘Me porto bonito’ y ‘Titi me preguntó’ los próximos 9 y 10 de diciembre.