Don Francisco acusa que Bad Bunny no le contesta llamadas: ’Fui el primero en llevarlo a TV’

Bad Bunny es considerado el artista número uno en la actualidad; su popularidad es inminente, la música que hace siempre colocarse en las primeras posiciones y todos sus shows significan llenos totales. Sin embargo, no siempre fui así.

Hace cuatro años, en 2018, el artista boricua todavía no era tan conocido como lo es ahora, aunque hubo quienes creyeron en él, y se encargaron de promoverlo, como en el caso de Don Francisco.

Bad Bunny ¿'dejó en visto’ a Don Francisco?

El conductor de televisión compartió en una entrevista con en el programa chileno Meganoticias Alerta que él fue el primero en entrevistar al ‘Conejo Malo’ en televisión, y asegura que ahora ni siquiera le contesta las llamadas.

“Cuando hablen con Bad Bunny díganle que yo fui el primero que lo llevó a la televisión, y nunca -más- he podido hablar con él”, dijo Mario Luis Kreutzberger, nombre completo del periodista conocido como Don Francisco.

El conductor de televisión de origen chileno insistió en querer recuperar comunicación con el artista, quien desde entonces supuestamente lo ha evitado y no le ha querido volver a dar una entrevista.

“Lo he llamado varias veces, pero después no me contestó. Entonces dije ‘bueno, si no me contesta, es porque no me quiere contestar’”, dijo en primera instancia. “A lo mejor ahora, como este programa tiene tanto rating, alguien le dice ‘Oye, Bad Bunny, recuerda que Don Francisco quiere entrevistarte’”, agregó.

Durante la misma entrevista, Don Francisco recordó cómo fue su primer encuentro con Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del músico puertorriqueño.

“Fue muy interesante en ese programa, porque él viene de una modestia absoluta. Él era una de las personas que ayudaba a llevar los paquetes en los supermercados, y ahí fue que lo empezaron a escuchar. Imagínate a lo que ha llegado” compartió.