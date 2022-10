Logan Paul señala de hipócrita a Bad Bunny tras estreno del video ‘El Apagón’

El youtuber estadounidense Logan Paul arremetió en contra del puertorriqueño Bad Bunny poco después del estreno del video de ‘El apagon’, que conjuntó con el documental Aquí vive la gente, en el cual denunció a los millonarios que eligen vivir en Puerto Rico amparados en la ley Act 22 que les reduce impuestos.

El también boxeador fue uno de los nombres que aparecieron como parte de una lista de 3 mil personas que han perjudicado a los ciudadanos locales. Sin embargo, el polémico Logan Paul ya le respondió al acusarlo de hipócrita.

¿Por qué Logan Paul llamó hipócrita a Bad Bunny?

En una entrevista para el canal de Philip DeFranco, Paul se refirió a quien recientemente hizo historia con la gira más exitosa de un artista latino en Estados Unidos, gracias a su ‘World Hottest Tour’, y señaló que el cantante también se beneficia de lo que ha criticado públicamente.

“Es un hipócrita. Bad Bunny es un puertorriqueño, que vive en Puerto Rico y que se aprovecha en privado del mismo programa de impuestos que condena públicamente. Yo sé esto y veo cosas así y me duele. Hay puertorriqueños locales que saben de esto”.

Asimismo, aunque alabó su talento, aseguró que el contexto del video lo hace ver como un “buitre” en el país que afirmó ha ayudado luego de los desastres naturales con algunas donaciones a organizaciones de salud e incluso para gimnasios de boxeo. “Si bien amo a Bad Bunny, no puedo apoyar personalmente la naturaleza hipócrita de su explotación”.

Tras dejar atrás las críticas, se dijo orgulloso de vivir (junto a su hermano) en el lugar del que se dice obsesionado. “No tengo las respuestas a cómo puedo hacerlo bien. No sé cuál es el equilibrio en términos de igualar la oportunidad de impuestos que se me ha dado y cuánto puedo devolver a la isla”, añadió.