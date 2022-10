Placebo en México: Anuncian fecha de concierto reprogramado en el Palacio de los Deportes

Los integrantes de Placebo anunciaron las nuevas fechas de su gira por Nortemérica, que iniciará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, después que reprogramaran su concierto original en el recinto argumentando problemas de logística y de visas alejados de su control.

Brian Molko y Stefan Olsdal se presentarían inicialmente el 12 de septiembre, aunque ahora será el 17 de abril de 2023 cuando el público mexicano pueda escuchar éxitos como ‘The bitter end’, ‘This picture’, ‘Special Needs’, ‘Twenty years’, ‘Special K’ y ‘Song To Say Goodbye’ en el también llamado Domo de Cobre.

Tras cerca de nueve años de silencio musical, los británicos presentan el octavo disco de su carrera titulado Never Let Me Go, que desprende sencillos como ‘Try Better Next Time’, ‘Surrounded By Spies’ y ‘Beautiful James’.

La última vez que se presentaron en México fue en el año 2017 como parte de su tour de festejo de 20 aniversario, en el cual se presentaron en las instalaciones del Pepsi Center, además de ciudades como Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Puebla.

Los boletos para el concierto de Placebo en México

A través de sus redes sociales, Placebo anunció que los boletos para los primeros shows serán válidos también para el de 2023 así que si este es tu caso no te preocupes, pues podrás entrar.

El rango de precios para cada sección en el Palacio de los Deportes, donde tendrán como invitada a la multinstrumentista mexicana Vondré, varía entre los mil 908 pesos a los 624 pesos (solamente para la sección numerada).

A partir del 4 de noviembre comenzará la venta general para todos sus espectáculos. Las agrupaciones Cold Cave y Deap Vally los acompañarán en la otra parte del calendario que se extiende por Estados Unidos hasta el 20 de mayo, cuando vayan por Chicago, Nueva York, Boston, Los Ángeles o San Francisco.