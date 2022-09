Placebo pospone concierto en CDMX; esto pasará con los boletos del show

Placebo ya no vendrá a México. La agrupación británica compuesta por Brian Molko y Stefan Olsdal pospuso el concierto que tenía programado el próximo 12 de septiembre en el Palacio de los Deportes tras la suspensión de parte de su gira por América del Norte.

“Lamentamos mucho anunciar que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos para resolver los problemas logísticos que ha causado, en gran medida, el aplazamiento de nuestra gira por América del Norte, lamentablemente no tenemos más remedio que posponer para el siguiente año nuestro concierto en la Ciudad de México”, se lee a través de sus redes sociales.

La banda formada en la década de los noventa anunció hace unos días que por “problemas logísticos y de visa que escapan de su control” no iniciarían su gira el 4 de septiembre en Vancouver. Después de cerca de nueve años de silencio musical tras la publicación de Loud Like Love, en 2013, publicaron el octavo disco de su carrera titulado Never Let Me Go.

“Es devastador para nosotros como lo debe ser para ustedes. Comprendemos lo frustrante que es esta situación y agradecemos su continuo apoyo. Estamos trabajando muy duro para reprogramar nuestra presentación lo más rápido posible”, añadieron en el comunicado publicado.

¿Qué pasará con los boletos de Placebo en México?

Aunque afirmaron que los boletos ya adquiridos serán válidos para la nueva fecha, a confirmarse próximamente, los integrantes aseguraron que esperaban que las noticias fueran otras para su público mexicano. Otra de las opciones será el reembolso en los puntos de venta de Ocesa a través de Ticketmaster.

La última vez que Placebo estuvo en México fue en 2017 para su tour de festejo de 20 aniversario, en el cual se presentaron en el Pepsi Center, además de ciudades como Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Ahí sonaron éxitos como ‘The bitter end’, ‘This picture’, ‘Special Needs’, ‘Twenty years’, ‘Special K’ o ‘Song To Say Goodbye’.