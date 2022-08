Fan de Bad Bunny sufre fuerte caída tras intentar subir al escenario para alcanzar al cantante

El cantante puertorriqueño Bad Bunny inició su World’s Hottest Tour por diversos escenarios de Estados Unidos como el Hard Rock Stadium, de Miami. En medio de su concierto, a una de sus seguidoras no le importó nada y buscó la oportunidad de tenerlo cerca, por lo que se subió al escenario.

Quien llegará los próximos meses a México presenta su último material discográfico llamado Un verano sin ti y ha generado todo tipo de reacciones, como la de la joven que en un inicio logró escabullirse de un integrante de seguridad, a quien se le ve persiguiéndola por medio de un video que circula en redes sociales.

Cuando parecía que ya se le había escapado se encontró con que la pasarela que llevaba al centro de la producción tenía una separación, así que a la seguidora entre el público se le hizo fácil saltarla para conseguir su objetivo. Sin embargo, el final no fue como ella había imaginado ya que no alcanzó a llegar al otro lado y protagonizó una fuerte caída. Afortunadamente el incidente no pasó a mayores, por lo que fue auxiliada.

Momento cuando una fan se cae intentando subir a la tarima donde estaba Bad Bunny en Miami. pic.twitter.com/H6ccrZ0BAN — DIOS | BUNNY ☀️🌊❤ (@DiosBunnymx) August 13, 2022

Así es el concierto de Bad Bunny

El artista más escuchado de las plataformas de streaming cuenta con una producción inspirada en la playa, tal como su álbum, por lo que era de esperarse que los delfines voladores se hicieran presentes como parte de una ambientación que también incluye algunas palmeras y hasta una silla con una hielera.

Incluso a Bad Bunny se le puede ver ‘volando’ en la base de una palmera que se despega del suelo y queda suspendida en el aire. Este es el mismo espectáculo que el ‘Conejo malo’ espera llevar a 15 ciudades de Estados Unidos y 13 países de Latinoamérica –incluido el Estadio Azteca– para deleitar con canciones como ‘Yonaguni’, ‘Callaita’ y ‘Ojitos lindos’.