‘Rick and Morty’, ‘Call me by your name’ y lo que se va de Netflix en agosto 2022

Sí, estás en lo correcto. Ha llegado ese momento triste del mes en el que se conocen todas las series, películas y más producciones que abandonarán Netflix en el siguiente mes, muy a nuestro pesar y del de millones de usuarios de la plataforma.

En los últimos meses, Netflix ha hecho sufrir a sus usuarios eliminando contenido muy gustado por sus usuarios; por ejemplo, este mes sacaron a Yo soy Betty, la fea, que se mantuvo en el top 10 de la plataforma por varias semanas.

Agosto no dista mucho de esto, pues han dado a conocer que eliminará de su catálogo series como Rick and Morty, una de las series animadas favoritas del público podrá verse hasta el próximo 13 de agosto.

Otra de las que abandona a la plataforma de la ‘N’ roja es la película Call Me By Your Name, protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer y que toca el tema del trascendental primer amor en la historia de un joven de 17 años.

Bueno, no queremos hacerte el sufrimiento más largo; a continuación te compartimos las series y películas que saldrán de Netflix en agosto de 2022, para que te vayas preparando y puedas verlas por última vez antes de que desaparezcan.

Películas que saldrán de Netflix en agosto de 2022

1 de agosto

La caída de la Casa Blanca

El Cristo Ciego

Lo que podríamos ser

Pasajeros

Rang de Basanti

PK

Raajneeti

Tamasha

Rebeldes de Altura

Prisionera del Espacio

Un plus une

2 States

Las torres gemelas

Star Trek: En la oscuridad

Star Trek

Astro Boy

Baaghi

Whatever it takes

Didi Quer Ser Criança

Di que sí

Fitoor

Leyenda urbana

League of Gods

Call Me By Your Name

2 de agosto

El pequeño vampiro

10 de agosto

The Saint

12 de agosto

Chocolate City: Vegas Strip

14 de agosto

Príncipe nigeriano

Rebelión de los Excluidos

Series que saldrán de Netflix en agosto 2022

3 de agosto

Farina

12 de agosto

Los Pitufos

13 de agosto

Rick and Morty

17 de agosto

The Real Housewives of Beverly Hills

Documentales que saldrán de Netflix en agosto 2022

6 de agosto

Screwball

13 de agosto