Ir más allá del sabor: La importancia de los proveedores locales para Green Rhino

La selección de productores busca encontrar alimentos de calidad, pero también formas de producción más responsables con el entorno.

En Green Rhino la historia empieza mucho antes de encender el horno. Detrás de cada pan, cada galleta y cada taza de café hay ingredientes, proveedores y decisiones que buscan que el resultado final vaya mucho más allá del sabor.

La filosofía de Green Rhino -panadería ubicada en la colonia Roma- parte justamente de ahí: poner la calidad en el centro, pero sin perder de vista a quienes hacen posible que esos ingredientes lleguen a la mesa.

En una época en la que hablar de productos artesanales puede convertirse en una etiqueta de moda, Green Rhino apuesta por mirar un poco más atrás: poner la trazabilidad al centro: ¿De dónde viene lo que estamos comiendo? ¿Quién lo produjo?

La respuesta nos remite a una selección cuidadosa de proveedores. No se trata simplemente de encontrar ingredientes que cumplan con determinados estándares de sabor. En Green Rhino hacen que las relaciones sean de persona a persona (y no sólo un negocio), y así cumplir con el estándar de excelencia colaborando.

Elegir bien desde el origen

El recorrido comienza en el campo y continúa con una premisa sencilla: si el ingrediente es bueno, se nota en el horno. Por eso, Green Rhino pone especial atención en la materia prima y en los productores que están detrás de ella. Intentan elegir productos que sean mexicanos, locales, preferentemente orgánicos y de la mejor calidad posible.

La selección de productores busca encontrar alimentos de calidad, pero también formas de producción más responsables con el entorno. Es una manera de entender la gastronomía en la que el sabor no está peleado con la sustentabilidad y en la que elegir un ingrediente también implica decidir qué tipo de cadena productiva se quiere apoyar. En palabras de Richard Hart, fundador de Green Rhino: “no sé en qué momento dejamos de saber de dónde viene lo que comemos, pero es algo que debemos recuperar”.

Hay, además, un principio que puede parecer básico, pero que no siempre está presente en las relaciones comerciales: respetar el precio de quien produce. Green Rhino no busca regatear ni presionar para conseguir el costo más bajo posible. “Lo que hacemos es llegar y preguntarles cuánto cuesta su producto en lugar de llegar y ofrecerles lo mínimo posible” comenta Josafat, encargado de la relación con proveedores y curador de ingredientes en Green Rhino.

Una cadena que también sabe a futuro

Green Rhino entiende que ofrecer productos de calidad no consiste sólo en cuidar una receta o dominar los tiempos del horno. También significa prestar atención a todo lo que ocurre antes de que un ingrediente llegue a la cocina.

El resultado es una propuesta que conecta el campo con el horno y al productor con quien finalmente disfruta el producto. Una forma de hacer panadería en la que el sabor importa mucho, pero dónde también importa saber que detrás de cada ingrediente existe una elección consciente que reverbera en muchas familias.