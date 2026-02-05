Paneles solares ‘transforman’ a Zapopan: Inauguran Centro Comunitario Solar que enseñará IA y robótica

Así es el Centro Comunitario Solar que enseñará IA y robótica en Zapopan, Jalisco. (Foto: Citlalli Espejel)

¿Aprender inteligencia artificial o robótica con ayuda de energía solar? En Zapopan, Jalisco, esta idea ya es una realidad con la inauguración del nuevo Centro Comunitario Solar, un espacio donde la tecnología, la sostenibilidad y el conocimiento se unieron para educar a los habitantes y terminar con la brecha digital.

Ubicado en uno de los municipios más habitados en Jalisco —con más de 1.48 millones de habitantes—, este espacio se convierte en el cuarto Centro Comunitario Solar en México.

Este proyecto es impulsado por Dell Technologies, Tecnológico de Monterrey, Computer Aid International, Fundación Equinix y el Gobierno de Zapopan, instituciones que tienen como objetivo fortalecer las habilidades tecnológicas de estudiantes y jaliscienses a través de cursos especializados en inteligencia artificial, robótica e inclusión digital para abrir oportunidades de empleo y emprendimiento.

“El papel de la tecnología es ahora un agente de cambio social”, aseguró Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México, durante la inauguración.

“En Dell sabemos que la tecnología es un puente hacia el éxito. Con este centro comunitario solar en Zapopan, reafirmamos nuestro compromiso de cerrar la brecha digital y generar oportunidades para que las comunidades prosperen en la economía digital”, resaltó.

Mientras que Salvador Villaseñor, coordinador general para el Desarrollo Económico y la Reducción de la Desigualdad de Zapopan, remarcó que el impacto social del proyecto transformará a las comunidades:

“Este centro comunitario sustentable cuenta con recursos que buscan combatir la desigualdad, reducir la brecha digital y, al mismo tiempo, mitigar el impacto ambiental y fortalecer el tejido social”.

Representantes de Dell Technologies, Tecnológico de Monterrey, Computer Aid International, Fundación Equinix y el Gobierno de Zapopan. (Foto: Citlalli Espejel)

¿Cómo es el Centro Comunitario Solar en Zapopan y con qué teconología cuenta?

El Centro Comunitario Solar de Zapopan es un espacio atractivo por su diseño sustentable: fue construido con contenedores reciclados y opera con energía renovable generada por seis paneles solares.

En su interior cuenta con infraestructura tecnológica de última generación, es decir, está equipado con 11 equipos Dell Pro 24 All-in-One Plus y 30 laptops Dell Pro 14 Plus, donados por Dell Technologies para reforzar el aprendizaje digital.

El Centro Comunitario Solar de Zapopan es un espacio atractivo con diseño sustentable. (Foto: Citlalli Espejel)

Además de su enfoque educativo, este centro ofrece acceso a servicios sociales como salud y desarrollo comunitario, así como conectividad a internet y áreas seguras para reuniones y actividades locales.

Más allá de su infraestructura, el verdadero valor del centro está en su operación con energía 100 por ciento renovable, ya que cuenta con la capacidad de producir más energía de la que consume, además de que su oferta de talleres de inteligencia artificial están orientados a transformar la manera de trabajar, innovar y emprender en la economía digital.

A nivel global, Dell Technologies ha desarrollado 63 Centros Comunitarios Solares y es importante destacar que estos centros ayudaron a más 2.4 millones de personas durante 2024.