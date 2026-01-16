Texas Stock Exchange busca atraer a más empresas mexicanas con listados duales en EU

De las 139 empresas listadas en México, menos de 12 por ciento manejan el proceso del listado dual en Estados Unidos, nos gustaría aumentar esa asociación, así lo comentó Nicole Chambers, global managing director of listings de Texas Stock Exchange.

En entrevista con El Financiero, compartió que, “Texas y México tienen una larga historia, es más que simplemente complementaria para nosotros, es una relación entrelazada. Nos gustaría poder dar a las empresas mexicanas, y de otros países, acceso a los mercados públicos en los Estados Unidos de la manera más amigable posible. Es una gran parte de nuestro plan y de nuestra estrategia”.

Para poder conseguirlo, refirió, es necesario revitalizar el mercado anémico de Ofertas Públicas Iniciales (IPO, por sus siglas en inglés), donde las empresas opten por volverse públicas a un ritmo más acelerado, y considerando la cantidad de empresas que se han quedado privadas a lo largo del tiempo, hay una gran oportunidad.

“Hay una necesidad de crear acceso a los mercados públicos. Pero más allá de esas empresas que han estado esperando tanto tiempo, nos gustaría que estas compañías que están creciendo en un garaje, en su casa o en un nuevo espacio de oficina, tuvieran la oportunidad de elección. Tomando dinero público, tomando dinero privado, con el mismo costo de oportunidad. Esperamos poder cambiar la percepción de volverse una empresa pública”, agregó.

Adicionalmente, destacó que, las Bolsas que están disponibles hasta el momento se han convertido en reguladores de empresas, añadiendo tiempo y costos que los corporativos tienen que gastar para ser públicos, mientras que, la Bolsa de Valores de Texas (TXSE, por sus siglas en inglés), que está lista para comenzar a operar más adelante en 2026, está siendo construida por inversionistas para inversionistas.

“Estamos tomando en cuenta lo que parece que es hacer negocio hoy y en el futuro, en vez de tener estas reglas antiguas. Nuestros corporativos son nuestros clientes, la verdadera diferencia es que no queremos meternos en su camino, queremos que les permitan ejecutar su negocio, gobernar a sus empleados, que la junta de directores pueda tomar control de lo que necesitan para hacer que su negocio sea exitoso e innovador. Y, en vez de eso, el papel de nosotros será asegurarnos que les estamos ofreciendo una mejor calidad de vida”, dijo.

“Estamos construyendo nuestra tecnología desde cero con el equipo más veterano de tecnólogos, así como un conjunto de reglas que es nuevo para las empresas de hoy, siempre pensando en cómo va a ser la ejecución para las empresas en el futuro, ya sea a través de activos digitales o tokenización o lo que sea que venga. Esa previsibilidad es realmente lo que les da a las empresas la oportunidad de enfocarse en el negocio y no sentir que en cualquier momento las cosas van a cambiar y no les van a permitir quedarse en los mercados públicos”, abundó.

Por su parte, Greg Samuel, socio de Haynes Boone, comentó que, después de un proceso de largo plazo, TXSE ya está registrada frente a la Comisión de Bolsa y Valores en Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), y entre los participantes que respaldan este proyecto se encuentra; Citadel, BlackRock, y Charles Schwab, así como algunas de las más grandes bancas estadounidenses y family offices.

“Algunos de estos participantes, incluyendo algunos de los grandes nombres, nos llamaron, no viceversa. Porque están emocionados por lo que estamos haciendo. Yo representé a la empresa en esta cifra de capital y negocié los términos del capital que salieron. Fue uno de los proyectos más fáciles que he hecho. He estado en esta parte de la operación por 40 años y no he visto nada así en la frontera privada”, destacó.