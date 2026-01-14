Aerolíneas de América Latina prevén utilidades por 2 mmdd

En 2025 se registró un alivio temporal para las aerolíneas de América Latina con la apreciación de las monedas locales, por lo que se espera que la volatilidad continúe dificultando la gestión de costos y la rentabilidad. [Fotografía. Especial]

Las ganancias para las aerolíneas de América Latina tendrán una reducción considerable para este año, en donde las utilidades de las empresas aéreas descenderán a 2 mil millones de dólares de acuerdo con las proyecciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

Las estimaciones de la Asociación significan que las aerolíneas dejarán de ganar 500 mil millones de dólares para este año, ello por factores como la depreciación de las monedas locales con respecto al dólar, así como la mayor presión de los costos operativos de las empresas de la región.

La reducción en las ganancias de las empresas no estará, sin embargo, marcada por una caída en las conexiones aéreas, que continuarán creciendo.

“El crecimiento del tráfico se mantiene sólido, impulsado por la estabilidad económica y la mejora de la conectividad intrarregional. La demanda entre las Américas se ha moderado, aunque esto se ha visto compensado por el aumento de los flujos regionales y un sólido desempeño transatlántico, lo que pone de relieve la adaptabilidad de las aerolíneas ante los cambios en los patrones de viaje”, remarcó la organización a cargo de Willie Walsh.

Si bien las redes y rutas se han ampliado al interior de la región latinoamericana, el tipo de cambio de las monedas de la región está siendo presionado y lo seguirá estando, de manera más fuerte, durante este año.

En 2025 se registró un alivio temporal con la apreciación de las monedas locales, por lo que se espera que la volatilidad continúe dificultando la gestión de costos y la rentabilidad.

En la región, el costo de la turbosina ronda el 30 por ciento en promedio, pero este suele incrementar su precio en función de la fluctuación cambiaria; una moneda local más fuerte, como lo que ocurrió con el peso mexicano durante el año pasado, permite a las aerolíneas ampliar su margen de ganancias al optimizar sus gastos.

De esta manera, las ganancias de las empresas aéreas de latinoamérica pasarán de un margen del 5.2 por ciento a solo el 3.8 por ciento.

En Suramérica, Brasil y Argentina lideran la expansión, principalmente gracias a la recuperación del mercado interno del sur de Brasil tras las inundaciones de 2024, además de la apertura del mercado aéreo argentino, luego de estar prácticamente restringido.

“La demanda entre las Américas se ha moderado, aunque esto se ha visto compensado por el aumento de los flujos regionales y un sólido desempeño transatlántico, lo que pone de relieve la adaptabilidad de las aerolíneas ante los cambios en los patrones de viaje”, agrega Walsh.

A nivel global, se espera que las líneas aéreas alcancen una utilidad neta total de 41 mil millones de dólares durante este año frente a los 39 mil 500 millones de dólares de 2025 del año previo.

Si bien esto establecería un nuevo récord, se espera que el margen de utilidad neta se mantenga sin cambios respecto al año previo.

Sin destino

¿Cuánto dinero ganarán las aerolíneas de América Latina en 2026?

La aviación es una industria intensiva en capital, con márgenes de ganancias cortos.

En el año en curso, las aerolíneas de América Latina ganarán apenas 5.7 dólares por pasajero, alrededor de 102 pesos por viaje. Esto significa una reducción de 1.6 dólares con respecto al año anterior.

Las ganancias por pasajero en América Latina están entre las más bajas en el mundo, muy alejadas de las proyectadas para el mercado europeo, en donde los beneficios por viajero rondan los 10 dólares o en el Medio Oriente, en donde los subsidios gubernamentales permiten a las empresas aéreas tener rentabilidades que rondan los 28 dólares.

En tanto, se espera que la utilidad neta por pasajero transportado sea de 7.9 dólares, esto por debajo del máximo de 2023 de 8.50 dólares y sin cambios respecto al año pasado.

Las entregas, el gran reto de las aerolíneas

Las disrupciones en la cadena de suministro continúan siendo el principal reto de las aerolíneas en el mundo, que no han podido planear con mayor amplitud sus operaciones debido a la puesta en tierra de aeronaves y la incertidumbre por las nuevas entregas.

Según las aerolíneas integrantes de la IATA, se esperan algunas mejoras en 2026, y se prevé que la cartera de pedidos de aeronaves siga aumentando.

Los altos factores de ocupación y la estabilidad del rendimiento son parcialmente atribuibles a problemas en la cadena de suministro. Sin embargo, el impacto de los desafíos de la cadena de suministro, que limitan el crecimiento, sigue afectando negativamente la rentabilidad de las aerolíneas.

Pese a ello, el ritmo de nuevos pedidos está superando la producción, lo que provoca que la cartera de pedidos alcance nuevos máximos e indica que las limitaciones de suministro, y su impacto financiero, persistirán mucho más allá del corto plazo.

En México, se espera que los impactos puedan extenderse hasta el final de la década.