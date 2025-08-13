Fallan sistemas de comunicación en el AICM; detienen despegues por 17 minutos

Los sistemas que se encuentran fallando actualmente son los responsables de facilitar la comunicación entre las aeronaves y la torre de control del AICM. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Una falla en los sistemas de comunicación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se registró la tarde de este miércoles 13 de agosto, por lo que las aeronaves que estaban dispuestas a despegar tuvieron que ser puestas en tierra.

De acuerdo con información a la que pudo acceder El Financiero, la falla en los sistemas de comunicación, conocidos como Frequentis, obligaron a detener la operación de los despegues, una acción que se realiza por procedimiento.

Una fuente con conocimiento de la falla explicó a este diario que los sistemas que se encuentran fallando actualmente son los responsables de facilitar la comunicación entre las aeronaves y la torre de control del AICM.

Una revisión del radar a través de aplicaciones web, permitió constatar la inactividad de las operaciones en el AICM.

“Detuvieron a los tráficos que van a despegar, el problema es con los que están volando sin comunicación. Es una locura”, refirió la fuente que pidió mantener el anonimato.

Las fallas en los sistemas de comunicación en el centro del país han sido una constante en los últimos años, en el que se ha puesto en entredicho la seguridad de las operaciones debido a la falta de mantenimiento en los sistemas.

La falla se mantuvo durante 17 minutos y, posteriormente, se reanudaron con normalidad las operaciones en el AICM.

¿Cómo fue la falla en el AICM?

De acuerdo al informe preliminar al que El Financiero pudo acceder, la falla se presentó a las 23:45 UTC, es decir, hacia las 17:45 hora del centro del país.

El informe detalla que se presentó una falla intermitente en las frecuencias del centro México, en todos sus sectores.

La falla del Frequentis originó que no hubiera comunicación entre sectores y estaciones.

Cinco minutos después del inicio de la falla, se solicitó a todos los sectores mantener el tráfico en su espacio por la falla de las frecuencias.

A las 17:50, se solicitó a todas las estaciones mantener en tierra al tráfico, y se realizaron coordinaciones vía celular, según pudo revisar este diario.

Hacia las 18:06, la falla se resolvió y las comunicaciones volvieron a funcionar.