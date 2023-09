Huelga de guionistas y actores en EU abre oportunidad para México

La histórica huelga de guionistas y actores en Estados Unidos, que arrancó el 2 de mayo y el 13 de julio, respectivamente, provocó un retraso en los estrenos de filmes y series como Stranger Things, The last of us y Avatar, pero, al mismo tiempo abrieron una ‘ventana’ de oportunidad para exhibir contenido mexicano en las plataformas de streaming y en las salas de cine.

“Hay estrenos que estaban enlatados y que se irían a streaming, pero ahora están considerando muchos estudios llevarlos a una sala de cine, por el retraso de las producciones que puede ser importante. Sí creo que exista una ventana de ventaja para las películas mexicanas”, dijo Mauricio Ballesteros, director de Programación Independiente EnlaceB, la mayor empresa de programación de cines independientes en México.

Al 14 de mayo de este año, el cine mexicano generó 293 millones de pesos en taquilla en el país, tres veces más que el año pasado. Además, en ese periodo, el cine mexicano atrajo a 4.9 millones de asistentes a las salas nacionales, tres veces más que los 2.3 millones de espectadores del mismo periodo del 2022, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria del Cine (Canacine).

“Más allá de lo que ofrece la huelga como una oportunidad inminente (…) siento que lo que falta es conectar más con las audiencias y trabajar desde el ángulo de guión, me parece que hay enormes oportunidades en la calidad de los guiones”, expresó Avelino Rodríguez, presidente de la Canacine.

En lo que va del año se han estrenado en cine cintas nacionales como ‘Infelices para Siempre’, ‘¡Que Viva México!’, ‘Huesera’, ‘Nada que ver’, ‘¿Cómo Matar a Mamá?’ y ‘La Usurpadora El Musical’. Mientras que en plataformas como Netflix se presentaron: ‘La gran seducción’, ‘La oscuridad de la Luz del Mundo’ ‘Ruido’, ‘Fuga de reinas’, ‘El último vagón’, ‘Bahía colorada’ y ‘La Dama del silencio: el caso mataviejitas’.

“Y lo cabrón es que las películas y series que escribimos en español desde México también forman parte, aunque ninguneadas, de la parrilla global de las grandes plataformas y nos lo pagan cinco veces peor”, escribió recientemente en su cuenta de X la cineasta Alejandra Márquez Abella, quien estrenó el pasado 15 de septiembre en Amazon Prime ‘A millones de kilómetros’, una película basada en la historia del astronauta mexicano José Hernández.

Además, Amazon Prime ha lanzado cintas y series como ‘Cansado de mi ex’, ‘De brutas nada’, ‘Tangos, tequilas y algunas mentiras’ y ‘Con los años que nos quedan’.

“Siempre es una oportunidad cuando en otro lugar se detienen las cosas, porque al final la producción y el contar las historias no se detiene, entonces creo que sí es una burbuja interesante”, dijo Angélica Lares, directora de El Taller del Chucho, quienes animaron cuadro por cuadro Pinocho de Guillermo del Toro.

Felipe Escalona, director de fotografía y asistente de cámara en producciones como Chilangolandia y Control Z, consideró que, aunque existe una oportunidad en esa huelga, la realidad es que México no ha producido contenido interesante para el mundo.

“Cuando tuvimos la oportunidad de hacer una demostración de productos de calidad de talla internacional no se logró”, expuso.

Hace seis años, el 7.4 por ciento de los ingresos en taquillas del país correspondían a entradas del cine mexicano, mientras que a mayo de este año las cintas nacionales aportaron 4.9 por ciento del total de las ventas en las salas de cine locales, de acuerdo con Canacine.

Vetados bajo su propio riesgo

Para los guionistas y actores mexicanos está claro que no pueden aceptar ningún trabajo, actualmente, en Estados Unidos, mientras persista la huelga, ya que de hacerlo se les amenazó con que serán vetados, compartieron directivos y personal de la industria que solicitaron anonimato.

Rodrigo Ordóñez, vocero de Tinta, una sociedad de escritores y guionistas mexicana, advirtió que en México tienen claro que su solidaridad con el gremio en Estados Unidos supera por mucho las oportunidad laborales que pudieran abrirse, porque tomar un trabajo en sustitución de un empleado en huelga sería traicionar la lucha de todos por mejores salarios.

“En Tinta, ni en los grupos de escritores, lo vemos como una oportunidad de trabajo, ni lo queremos ver así, sería peligrosísimo, de hecho, cuando empezó la huelga en mayo, la misma Tinta hizo un llamado a los socios a ese tipo de oportunidades, y nosotros nos solidarizamos con ellos”, compartió.

Marco Treviño, secretario de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), dijo que se han solidarizado con el sindicato de actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), que agremia 160 mil actores, actrices, locutores, periodistas, presentadores de televisión, cantantes y dobles.

“Estamos de acuerdo en que lo que ellos solicitan en su negociación, y nosotros no podemos hacer exactamente lo mismo porque nuestras leyes y relaciones laborales son diferentes”, apuntó Treviño, secretario de la ANDA.