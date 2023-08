¿Por qué las huelgas en Hollywood amenazan la industria cinematográfica de Reino Unido?

La industria cinematográfica del Reino Unido está considerando su dependencia impulsada por la transmisión en los gigantes de los medios estadounidenses después de que las huelgas de Hollywood hayan dejado miles de puestos de trabajo en el limbo.

El Sindicato de Escritores de Estados Unidos y el Sindicato de Actores de la Pantalla abandonaron el pago en mayo y julio, respectivamente, después de que fracasaran las conversaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión de los estudios. Los sindicatos del Reino Unido no están en huelga, pero los equipos que trabajan en producciones financiadas por Estados Unidos ahora se encuentran sin ingresos en medio de una crisis del costo de vida.

Pinewood Studios, el grupo de estudio más grande y famoso de Gran Bretaña, sede de la franquicia de James Bond, dijo a los inversionistas este mes que las siete películas y programas principales que se están filmando actualmente allí, incluida la película de superhéroes de Walt Disney Deadpool 3, están en pausa. La producción de Wicked, una película del musical protagonizado por Ariana Grande en los recientemente construidos Sky Studios Elstree, propiedad de Comcast, también se detuvo.

La situación pone de relieve lo estrechamente vinculada que está la industria cinematográfica y televisiva británica de 12 mil millones de libras esterlinas (15 mil 200 millones de dólares), que emplea a 180 mil personas, a las fortunas de los gigantes de los medios estadounidenses. En los últimos cinco años, las producciones respaldadas por estudios estadounidenses han financiado constantemente más de dos tercios del gasto total en películas del Reino Unido, según el British Film Institute.

“Pinewood es como un pueblo fantasma”, dijo Peter Titterell, cuya empresa de catering estaba trabajando en Deadpool 3 hasta que la producción se detuvo hace unas cuatro semanas. Ya ha tenido que despedir a 28 empleados independientes y está gastando dinero para mantener su equipo y vehículos de catering en buenas condiciones para cuando la producción se recupere.

“Es un desastre en general”, dijo Titterell. “La mayoría de las personas en esta industria son trabajadores independientes y no hay protección cuando suceden cosas como esta”.

Miles de trabajos en la industria cinematográfica, en el ‘limbo’

La inversión interna en la industria cinematográfica y de televisión del Reino Unido alcanzó un récord de 6 mil 270 millones de libras esterlinas en 2022 según el BFI, impulsada por los esfuerzos de la Comisión de Cine Británica, que cuenta con Disney, Warner Bros. Discovery y Netflix entre sus patrocinadores.

Antes de las huelgas, Pinewood había estado ampliando sus estudios para satisfacer la demanda de los streamers: todo el espacio en construcción ya está prealquilado a Netflix y Amazon.com. Los decorados deslumbrantemente rosas de Barbie de Warner Bros. Discovery se construyeron en el Suburbio londinense de Watford.

“Debido a que este país se basó en la inversión interna y bombeó una gran cantidad de recursos para atraer inversiones internas, acabamos de ver el impacto de eso cuando el circo se va de la ciudad”, dijo Spencer MacDonald, secretario nacional de BECTU, un sindicato que representa a más de 20 mil trabajadores de producción.

Dijo que miles de trabajos están “en el limbo” en todo, desde la construcción de escenarios, técnicos de iluminación, artistas de efectos visuales, artistas de vestuario y maquillaje, y servicios de catering. Agregó que esperaba que “mucha gente talentosa” con habilidades transferibles dejara la industria.

Mientras tanto, las principales empresas de medios de Estados Unidos como Disney reportaron este mes ganancias mayores a las esperadas en parte gracias a los ahorros de costos a corto plazo de la acción industrial: menos producción significa menos gastos.

Secuela de COVID

Los principales estudios de Hollywood han considerado la huelga un evento de “fuerza mayor”, diciendo que las circunstancias están fuera de su control y que el personal de los proyectos estancados no será compensado. Esto significa que el equipo todavía está técnicamente contratado por las principales compañías de transmisión, pero no se les paga, según BECTU. Esto deja a miles de trabajadores reacios a irse en caso de que los proyectos lucrativos se recuperen, pero mientras tanto sin trabajo ni pago.

El paro se produjo justo cuando el sector comenzaba a recuperarse después de los cierres de COVID-19, con algunos contratistas independientes aún por pagar los préstamos gubernamentales tomados para sobrevivir a la pandemia, dijo BECTU.

“Es como COVID de nuevo, excepto que esta vez no tenemos licencia”, dijo Neil Hatton, director ejecutivo de UK Screen Alliance, que representa a las personas que trabajan en efectos visuales y posproducción en el Reino Unido. Dijo que hay una creciente alarma entre los miembros sobre las producciones retrasadas.

Durante la pandemia, el 23 por ciento de las personas que trabajaban en efectos visuales perdieron sus trabajos pero Hatton dijo que las huelgas podrían tener un impacto aún mayor.

Intensifican esfuerzos para resolver huelgas en Hollywood

Las películas que no están financiadas por miembros de la Alianza de Productores de Cine y Televisión, contra los cuales los escritores y actores estadounidenses están en huelga, pueden obtener exenciones del Sindicato de Actores de Cine (SAG), según Jake Seal, un productor que dirige Black Hangar Studios, un espacio de estudio cerca del aeropuerto de Heathrow que en el pasado atendió a una combinación de grandes proyectos de estudio como Star Wars: Rogue One, así como películas independientes como la película biográfica de jazz Born to be Blue, típicamente 60 por ciento de independientes y 40 por ciento de grandes.

Seal dice que, como él y los estudios vieron venir las huelgas, la tubería de producción de Black Hangar se ha desplazado a películas 100 por ciento independientes.

No está claro cuánto tiempo persistirán las huelgas. Los principales estudios han intensificado los esfuerzos para resolver la huelga de escritores de tres meses, informó Bloomberg el jueves, y los altos ejecutivos también están trabajando para resolver la huelga de actores por separado. Hasta entonces, la cicatrización podría empeorar.

Elstree Film Studios, hogar de la franquicia de Indiana Jones y donde Stanley Kubrick filmó El resplandor, dijo que aunque actualmente están ocupados como “de costumbre”, se están preparando para el próximo año, pues no cuentan con reservas por “primera vez en varios años”.