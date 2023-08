Recuperación de categoría 1 en seguridad aérea: FAA sigue brindando asistencia a México

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) continúa brindando asistencia técnica a la autoridad aeronáutica mexicana, por lo que aún no habría emitido la resolución final sobre la categoría en seguridad aérea del país.

El Financiero cuestionó a la FAA sobre el informe final que tendría que emitir tras 65 días de análisis de la última auditoría que concluyó el 2 de junio; no obstante, la autoridad estadounidense se limitó a responder que continúa dando asistencia técnica a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

México acumula casi 27 meses degradado a categoría 2 en seguridad aérea porque la autoridad no cumple con los estándares internacionales.

El Financiero ha revelado que la AFAC no ha cubierto a cabalidad los hallazgos señalados por la FAA, no solo la autoridad mexicana no ha impulsado la totalidad de los cambios legales que garanticen una estructura competente para en la emisión de certificados médicos, además de su supervisión, sino que no realiza seguimiento a los accidentes e incidentes registrados en el espacio aéreo.

Además, documentos obtenidos vía transparencia por este diario detallan que la AFAC no cuenta con el personal necesario -faltan 500 empleados- para cubrir las revisiones a las empresas aéreas.

El auditor líder de la FAA se había comprometido con la autoridad mexicana a comunicar el veredicto final en 65 días después de la última auditoría; sin embargo, esto no ha sucedido.

Categoría 1 en seguridad aérea: ¿Qué falta para recuperarla según AMLO?

El camino para que México recupere la categoría 1 en seguridad aérea que le permita a las aerolíneas nacionales incrementar operaciones hacia Estados Unidos, se hace cada vez más corto. De acuerdo con López Obrador, el gobierno ya cumplió con todas las demandas y solo queda un trámite pendiente.

El mandatario espera que pronto el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño, tenga “buenas noticias” pero advirtió que en este tipo de procesos hay “elefantes reumáticos” que deben ser empujados por lo que no cuenta con una fecha precisa para la recuperación de la categoría.