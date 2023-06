Categoría 1: Proyecto de medicina de aviación en México tomará dos años

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) requiere al menos un par de años para implementar el proyecto de medicina aeronáutica necesario para subsanar una de las deficiencias que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) encontró y por las cuales México podría no recuperar, bajo criterios técnicos, la categoría 1 en seguridad aérea, tal como se esperaba tras la conclusión de la más reciente auditoría de la autoridad aeronáutica de la Unión Americana.

Documentos obtenidos por El Financiero a través de solicitudes de transparencia, describen que, antes de la segunda auditoría, la FAA consignó que la autoridad mexicana tiene un plan de medicina aeronáutica que tomaría dos años para completarse en su totalidad.

Este plan surgió como una vía para solucionar la no conformidad 2.3, en la que se identificó que la AFAC no contaba con la autoridad legal y reglamentaria para emitir certificados médicos. En cambio, era la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la que expedía las normas de evaluación médica del personal aeronáutico y expedía los certificados médicos que son reconocidos por la AFAC.

Aunque la autoridad mexicana describió la etapa de transición del plan de medicina de aviación, los auditores estadounidenses se mostraron poco convencidos, por lo que “el equipo de la FAA le informó sobre la necesidad de (presentar) una cantidad representativa de evidencia’'.

José Alonso, capitán y secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), reconoció que el problema de los exámenes médicos no se resolverá pronto y, aunque es posible que entre autoridades haya un acuerdo, si la FAA se concentra en criterios técnicos, México no regresará a la categoría 1.

“Si realmente para la FAA es importante el tema de los exámenes médicos y la AFAC no lo logra resolver, como sabíamos que no lo harían, lo que va a suceder es que no vamos a recuperar la categoría 1″, afirmó.

Dos fuentes al interior de la Agencia, y que estuvieron presentes en la nueva auditoría de mayo pasado, refirieron que los auditores estadounidenses tuvieron un par de dudas respecto a la resolución total de los 39 hallazgos, una de ellas referente a la medicina de aviación.

José Suárez, analista independiente y capitán en activo, remarcó que la autoridad estadounidense pidió a la AFAC supervisar a los terceros autorizados para garantizar que se cumplieran con los estándares médicos internacionales: no obstante, la autoridad mexicana decidió absorber esos servicios sin tener los recursos ni el personal necesario.

“La AFAC tiene que invertir en el sistema para citas, además de garantizar que todo el personal técnico, incluso los que no están en las grandes ciudades, puedan aplicarse los exámenes médicos”, refirió el piloto en entrevista.

La FAA precisó desde su informe inicial de hallazgos que la deficiencia en el sistema de medicina de aviación “se traduce en una falta de supervisión por parte de la AFAC”.

Para subsanar la deficiencia, la Agencia propuso un plan de dos años dividido en dos fases, esto conforme a documentos obtenidos por este diario y que la FAA entrega para avalar el acompañamiento técnico contratado por México.

La primera fase, describe el documento, consiste en cambios a la legislación para establecer bases legales técnico-administrativas para la creación del sistema médico de la AFAC. El plan de la Agencia es que estas autorizaciones ocurrieran el primer día de marzo; no obstante, los cambios quedaron publicados en el Diario Oficial hasta el 3 de mayo.

Entre las nuevas atribuciones de la AFAC en medicina de aviación, se establece que ésta será la encargada de “prestar el servicio de medicina de aviación, así como establecer y mantener unidades médicas, establecimientos de salud o laboratorios fijos o móviles”, además de “administrar las unidades médicas o establecimientos de salud, fijas o móviles, para prestar el servicio de medicina de aviación civil”.

Con estos cambios, la Agencia Federal de Aviación Civil en México eliminó los médicos terceros autorizados y centralizó la expedición de constancias de aptitud psicofísica, una tarea que ha colapsado los sistemas de citas de la autoridad aeronáutica, que no tiene ni el presupuesto, ni el personal suficiente para asegurar la realización efectiva de los exámenes médicos.

La falta de estructura ya ocasionó que la autoridad emitiera un oficio para aceptar exámenes médicos vencidos en tanto puede atender las citas de todo el personal técnico, una medida que afectaría a los trabajadores que realizan operaciones al extranjero, pues la autoridad mexicana debe notificar formalmente a los países para que estos, dentro de su soberanía, puedan aceptar o negar la disposición.

El Financiero cuestionó a la AFAC sobre el tiempo para concluir el plan de medicina de aviación y las afectaciones, pero la dependencia solo envió un comunicado en donde indica que aceptar los certificados médicos vencidos “no afecta el proceso de recategorización”.

La segunda fase que tomará alrededor de dos años a partir de los cambios legales, se refiere a la implementación “de un nuevo sistema médico de la AFAC e incluye un periodo de transición en el que la Agencia implementará el sistema médico EMPIC , que es un software diseñado para los reguladores aeronáuticos y que permite administrar y supervisar la seguridad.

Hasta una carie es un riesgo

La AFAC tiene 12 centros para realizar los exámenes médicos y 5 mil 706 citas pendientes por procesar. Los exámenes de aptitud psicofísica son importantes porque garantizan que el personal técnico-aeronáutico, desde el piloto, hasta personal en tierra, tenga las condiciones de salud necesarias para garantizar la seguridad de las operaciones.

Además de revisiones oftalmológicas y de peso, se realizan exámenes dentales muy estrictos, lo que está dificultando la obtención de los certificados a pilotos.

“Una carie inicial basta para que nieguen el certificado y, aunque claro, con la presurización de la cabina, esta condición podría producir un dolor incontenible para los pilotos, se está exagerando”, relató un capitán