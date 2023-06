Malas mañas: Autoridad de aviación aceptará exámenes médicos vencidos a pilotos

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) aceptará exámenes médicos vencidos debido a su incapacidad actual para procesar las pruebas físicas al personal técnico-aeronáutico, esto luego de que el Gobierno eliminó la figura de los médicos terceros autorizados para realizar los análisis necesarios para realizar las labores en el sector aeronáutico.

En el oficio con número 4.1.2.1643/2023, del cual El Financiero tiene una copia, la AFAC, a través del director ejecutivo de seguridad aérea, el general Edgar Ahedo Graz, informó a las comandancias regionales de los aeropuertos en México, así como las del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Felipe Ángeles deberán aceptar como válido todo examen médico siempre y cuando se presenten cuatro requisitos:

Examen médico vencido en original Formato de cita generado por el sistema de citas de la AFAC Comprobante de pago original Licencia PTA vigente

El oficio de la AFAC indica que la medida, que contraviene la Ley de Aviación Civil vigente, se tomará para evitar ocasionar afectaciones en las operaciones comerciales y privadas a nivel nacional.

Gobierno se ‘puso el pie’ solo con esta medida

A inicios de mayo, el Gobierno de México emitió un decreto para eliminar la figura de los médicos terceros autorizados, que eran profesionales de la salud externos a la estructura de la Agencia que realizaban los estudios necesarios para que los tripulantes y todo personal técnico-aeronáutico pudiera avalar sus condiciones para desempeñar su labor.

No obstante, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) pidió, como uno de los requisitos para recuperar la categoría 1, la integración de los médicos examinadores a la propia estructura de la AFAC, un cambio que no ha podido completarse y que, según la autoridad, está en etapa de implementación, pero que ha ocasionado el malestar de pilotos y sobrecargos.

Una fuente con conocimiento de este cambio al interior de la AFAC dijo que la medida va en contra de los lineamientos nacionales e internacionales, pues el examen médico debe estar vigente.

“Lo hacen para subsanar una deficiencia creada por incapacidad al no querer médicos terceros autorizados La ley y los reglamentos dicen que el examen debe estar vigente, además que internacionalmente esto no vale, y las aseguradoras no pagarían en caso de algún evento”, detalla la fuente.

Como informó El Financiero, el rubro de exámenes médicos ocasionó dudas en los auditores de la FAA, pues estos precisamente no tenían claridad sobre cómo los cambios a la legislación aeronáutica se traducirían en revisiones médicas adecuadas en la estructura de la propia autoridad mexicana.