Salomón Chertorivski: ¿Cuáles son las propuestas del candidato ‘naranja’ para la CDMX?

Rumbo a la jornada electoral del próximo domingo 2 de junio, los candidatos a la Jefatura de Gobierno por la Ciudad de México Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano; Santiago Taboada de la coalición PAN-PRI y PRD, así como Clara Brugada de Morena-PT-PVEM, recorren la capital para compartir sus propuestas para la ciudadanía.

Más allá de las distintas perspectivas que se tienen sobre el futuro de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski Woldenberg aseguró que, para gobernar la CDMX, es necesario conocerla, por lo cual el candidato naranja se presenta como una tercera opción.

“Amo esta ciudad con toda mi alma y la conozco perfectamente, conozco todas sus esquinas, colonias y desde hace mucho tiempo la he estudiado a profundidad. Me parece que entenderla y comprenderla, vivirla con intensidad ―porque aquí nací, aquí crecí, aquí me desarrollé, aquí trabajo— te lleva a que si la amas tanto te das cuenta de todo lo que nos falta”, dijo Chertorivski, en entrevista con El Financiero.

Necesitamos enfrentar la crisis hídrica con grandes acciones. Cuando sea Jefe de Gobierno vamos a instalar plantas de tratamiento y potabilizadoras en todas las alcaldías, porque un Gobierno Inteligente no te deja sin agua.

El candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno reconoce 12 problemáticas principales que tiene la CDMX, y explica sus propuestas para hacer frente a temas como movilidad, escasez de agua, gentrificación, inseguridad, contaminación y salud.

“Son 12 las que yo veo como las problemáticas más apremiantes, es decir, a las que le tienes que entrar de lleno inmediatamente. El primero, sin la menor duda, la crisis de agua que tenemos es histórica y es un tema que en por lo menos 30 años hemos dejado de invertir. De esos 12 temas hay soluciones, pero necesitamos a alguien serio, que sepa lo que se tiene que hacer y claramente mis contrincantes (Clara Brugada y Santiago Taboada) no lo saben”, expuso.

¿Cuáles son las propuestas de Salomón Chertorivski para CDMX?

Previo al segundo debate chilango por la jefatura de Gobierno de la CDMX, que se llevará a cabo este domingo 21 de abril, el candidato del partido naranja reconoció que la principal problemática en la capital es la escasez de agua.

“El Sistema Cutzamala está en sus niveles más bajos. Sacamos mucho más agua de la que reinyectamos. (De agua) Que sacamos, estamos desperdiciando cerca de la mitad y esto es por las fugas, y no es nada más la fuga superficial que vemos en el camellón, es la fuga que no vemos, es lo que está en en en el subsuelo”, detalló.

Ante la problemática, Chertorivski propone la reconstrucción de la infraestructura hídrica, además de implementar una cultura de cuidado del agua con los ciudadanos.

“En un sexenio podemos atender 80 por ciento de las fugas reparadas para que llegue el agua a las casas con la presión suficiente, ese es un punto fundamental”, aseguró el candidato de MC.

Recorrimos parte de la Línea 6 del #Metro, donde encontramos también fallas básicas de mantenimiento que impiden funcione de forma eficiente.



Merecemos un Metro donde las escaleras eléctricas, máquinas de recarga de tarjetas, vagones y elevadores funcionen correctamente

Además, el candidato mencionó que las empresas también deberán tener un ajuste en sus tarifas de agua potable.

“Las empresas tienen que estar obligadas a tener sus propias plantas de tratamiento si tienen que usar agua, y sí, tarifas mucho más altas que los que tienen el uso doméstico. Hoy el agua para las empresas está muy subsidiada, entonces las empresas productivas tienen que pagar por el agua que usen en esta ciudad y eso también los llevará a cuidar y ahorrar el agua”, detalló

Una respuesta a la gentrificación y a la movilidad en la CDMX

Fenómenos como la migración y la llegada de nómadas digitales a la Ciudad de México ha incrementado el costo de las rentas de departamentos y viviendas, lo que representa un problema para los capitalinos.

“No va a dejar de haber gentrificación, si no hay más vivienda, ahí tenemos claramente un problema de oferta de vivienda, la Ciudad de México necesita construir al año, por lo menos, 40 mil viviendas y no estamos construyendo ni tres mil. Necesitamos, con base un buen plan de desarrollo general de Desarrollo Urbano, como lo indica nuestra Constitución, no hay plan de ordenamiento territorial y no hay un instituto de planeación que esté funcionando como lo manda la Constitución del 2016. Necesitamos un plan y en ese plan tiene que quedar clara la vivienda que se tiene que hacer, cómo, en dónde se puede hacer y quién tiene que supervisar para que se dé sin corrupción, sin pisos extras, sin trampas para campañas políticas”, afirmó Salomón Chertorivski.

En paralelo al tema de la vivienda, el candidato de Movimiento Ciudadano, que lleva más de 20 años como servidor público, destacó la importancia del tema de la movilidad

“Tenemos que hablar de las diferentes formas de moverse, tenemos que hablar de la caminabilidad del peatón, del ciclista y del transporte público. Para ello tenemos que hablar del Metro. Necesitamos un Metro con buen mantenimiento, necesitamos que algunas de las Líneas del Metro se extiendan a otros espacios”, señaló.

Para ello, Salomón Chertorivski propone la ampliación Línea 2 del Metro, que va de Cuatro Caminos a Taxqueña, para que llegue hasta Xochimilco. Además de la Línea 4, que va de Santa Anita a Martín Carrera.

El candidato a jefe de Gobierno plantea también la creación de la Línea 14, que iría por Insurgentes, de norte a sur.

¿Y la salud de los chilangos?

Salomón Chertorivski, quien fue secretario de Salud federal de 2011 a 2012 —y que gusta de comer hamburguesas— hizo mención del fracaso del sistema, tras la desaparición del seguro popular, y aseguró que el proyecto del IMSS-Bienestar tampoco funcionará.

“Traemos un desastre, han destruido el sistema con prejuicios, sin ningún análisis. Destruyeron el Seguro Popular e inventaron una cosa que era el INSABI, que ellos mismos reconocieron que fracasó porque ya lo desaparecieron y ahora pasan las responsabilidades al IMSS, que me temo, no con gusto, va a volver a fracasar, no está en condiciones de poder atender la magnitud que requiere la atención”.

Al respecto, el candidato de MC plantea reconstruir el sistema de salud con base en la prevención, la salud digital y el aprovechamiento de la infraestructura de los hospitales.

“Lo primero tiene que estar basado en la prevención. Necesitamos más atención a todo aquello que nos reduce las probabilidades de una enfermedad, es decir, lo que comemos, los que fuman, la actividad física, la lactancia materna, todo lo podemos hacer preventivo. Segundo, las consultas de sanos, es decir, tenemos que ir al médico para cuando estamos sanos, ir dando seguimiento a nuestra salud. Vamos a crear la cartilla de vida sana para que tú sepas en cada etapa de tu vida cuándo tienes que ir al médico”.

Además, Chertorivski remarcó la importancia de la muerte digna, pues pretende legislar la eutanasia.

La otra alternativa para CDMX y la apertura de Chertorivski a la negociación

Previo al segundo debate en la CDMX, Salomón Chertorivski remarcó que hay otra alternativa para gobernar la capital del país con la seriedad que requiere y un tinte de buen humor.

“No tenemos por qué escoger entre lo malo y lo peor, porque en esta ciudad sí hay alternativas, hay posibilidad. No es cierto que solo son dos opciones, hay una tercera opción que sabe lo que se tiene que hacer que sabe cómo hacerlo, que tiene las credenciales. Además si somos más alegres, vemos el mundo con una posibilidad de dar una sonrisa, de cantar presidente Máynez y que eso nos alegre, sí vemos el mundo con la seriedad que requiere la política bien hecha, pero también con el buen humor que requiere el que vivimos aquí todos juntos”.

Aseguró que ganará las elecciones del 2 de junio y que estará abierto a dialogo con los partidos de oposición.

“Siempre he sido partícipe de las negociaciones, de la discusión, de los consensos, porque este país y esta ciudad necesitan acuerdos y yo seré el primero en abrirme a poder acordar, poder conceder y poder también comprometer a que tengamos acuerdos en los grandes temas que este país y esta ciudad necesita”, concluyó.