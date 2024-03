Clara Brugada propone retirar los campamentos de migrantes en la CDMX, ¿a dónde los llevará?

La candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Clara Brugada Molina, consideró que en las calles de la capital no debe haber ningún tipo de campamentos para migrantes en las calles de la capital.

“Mi postura sobre el tema de la vivienda y sobre el tema de los migrantes es la siguiente: en esta ciudad a no deberíamos tener campamentos en calle”, afirmó.

La declaración de Clara Brugada surge ante las quejas por parte de vecinos de distintas colonias de la CDMX, debido a que ellos exigen la reubicación de los migrantes ya que viven muy cerca de los domicilios y esto puede generar mal aspecto o posibles focos de infección.

Incluso muy recientemente se registró un enfrentamiento entre inmigrantes que se encontraban en un campamento de la colonia Juárez y otros que se querían instalar en la plaza Giordano Bruno.

¿A dónde planearía llevar a los migrantes?

La propuesta de la candidata Brugada es trasladar a las familias migrantes a una especie de albergues, esto con el objetivo de respetar los derechos que se establecen en la Constitución.

“No queremos que alguien que no tenga techo o no tenga vivienda vida en la calle, y esa es nuestra prioridad, y a los migrantes reivindicar lo que marca la Constitución; techo digno, seguro, apoyo en sus derechos y garantizar que la estancia sea lo mejor que se pueda”, mencionó.

“Una ciudad que se convierta en una ciudad regusto para ellos y que no sea una ciudad en la que ellos tengan que tomar la calle para que puedan atender sus gestiones”, añadió.

Señaló que el principal paso para retirar los campamentos de los migrantes en la Ciudad de México es ofrecerles una vivienda digna, pero no será necesario esperar hasta que inicie la próxima administración; sino que las autoridades que están en función deberán atender esta problemática.

“Prioridad uno para resolver: el tema de vivienda, lo demás se tiene que ir resolviendo. No hay que esperar. Yo no entiendo o no esperaría que hasta que lleguemos al gobierno, hasta octubre se resuelva. Le toca a las autoridades”, finalizó.