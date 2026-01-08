Encuentran muertos a 4 cubanos en un departamento en Texcoco; identifican a dos como médicos

La Policía Municipal de Texcoco atendió la emergencia en la que se encontraron a cuatro cubanos fallecidos. (Imagen ilustrativa / Foto: Dirección de Seguridad Pública de Texcoco).

Cuatro ciudadanos cubanos fueron encontrados muertos, alrededor del mediodía de este jueves, al interior de un departamento ubicado en la comunidad de San Diego, en Texcoco, Estado de México.

De acuerdo con las primeras versiones, vecinos de la calle Recreo llamaron a los servicios de emergencia, pues de un departamento se percibía olor a gas.

A la llegada de los equipos de auxilio, se encontró que tres adultos y un menor de edad, originarios de Cuba, se encontraban sin vida dentro del departamento, aparentemente intoxicados por el olor a gas.

Vecinos de la zona identificaron a dos de los adultos como médicos, quienes se dedicaban a dar consultas en farmacias de la comunidad, por lo que lamentaron el accidente.

¿Quiénes son los ciudadanos cubanos que fallecieron?

Ante diversos medios, otra persona también de nacionalidad cubana, identificó a los fallecidos como Illieth Ramírez Saldiñas, de 36 años, David Martínez Guerrero, de 34 años, ambos médicos de profesión, así como Osmani, quien trabajaba en una pastelería en Texcoco y el niño Abraham, de 8 años.

“Del gobierno de mi país nada, de ellos no queremos absolutamente nada”, dijo quien se identificó como Raudel León Martínez, quien detalló que la esposa e hijos del doctor David Martínez se encuentra en Cuba.

A través de redes sociales se dio a conocer que la Farmacia Novelo lamentó la muerte de los dos médicos cubanos, a quienes agradecieron y reconocieron por su labor, profesionalismo y vocación en favor de la comunidad. “Su labor y calidad humana dejarán una huella permanente”.

Al lugar arribaron elementos de la Policía municipal de Texcoco, de la Guardia Nacional, así como de la Fiscalía del Estado de México para el levantamiento de los cuerpos y llevar a cabo las primeras investigaciones.

En fechas recientes se ha incrementado la presencia de ciudadanos cubanos y de otras nacionalidades de Centroamérica y el Caribe en las diferentes delegaciones del municipio de Texcoco.