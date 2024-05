Médicos cubanos en México, dos visiones

Apenas el 6 de mayo, la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, sostuvo: “¡Mangos que vamos a seguir trayendo médicos cubanos a México! En México lo que sobra es capacidad y talento, y la traída de médicos cubanos sólo ha servido para simular el financiamiento de un régimen autoritario porque ni crean que les pagan bien”. Pues tal parece que, por si las dudas, el IMSS se apresuró para traer más cubanos, no vaya a ser que después del 2 de junio las cosas cambien. Zoé Robledo, director del instituto, se reunió el viernes en La Habana con el presidente Díaz-Canel y comentó que el convenio con la isla pretende ampliar a mil 200 la cantidad de médicos cubanos que apoyen en las unidades médicas en zonas de difícil acceso.

Inquietud por los apagones el 2 de junio

Esta semana, el INE y la CFE deben definir con cuántas plantas de luz se contará el día de la jornada electoral. Esperemos que sí sean más de las 100 que reportó el jueves la secretaria ejecutiva, Claudia Suárez, pues con eso de los apagones, se esperaría que al menos cada uno de los 300 distritos cuenten con alternativa eléctrica, y unos incluso más por representar a una población mayor. No vaya a ser que salgan con un apagón que altere el flujo del conteo rápido.

Sigue la contención de daños

Ayer domingo, Claudia Sheinbaum no se cansó de respaldar a Andrés Manuel López Obrador: “Es el mejor presidente de la historia moderna de México, comparado solamente con Lázaro Cárdenas, con Madero, con Juárez”, sostuvo. Por lo visto seguirá intentando corregir el efecto de su frase mal construida del viernes pasado, en Los Cabos, cuando la candidata presidencial de Morena declaró: “Nosotros no vamos a llegar a la Presidencia, como lo hizo el presidente Andrés Manuel, por una ambición personal”. Las complicaciones de la sintaxis.

Mezquindad ante la violencia

Ana Villagrán, diputada local de la Ciudad de México, expanista y ahora morenista, no sólo minimizó el ataque del que fue víctima Alessandra Rojo de la Vega, sino que hasta insinuó que había sido la propia coalición opositora la que orquestó todo para que hubiera un tema de qué hablar en el debate chilango de este domingo. “Necesitaban un acto para atacar. Repito. Qué bueno que no hay muertos”, señaló la congresista. Ya ni porque la propia Clara Brugada se solidarizó con la candidata de oposición a la alcaldía Cuauhtémoc, se hace a un lado la mezquindad.

La rifa de Samuel, para su promoción

Samuel García sacó sus mejores habilidades de influencer y, de paso, aprovechó para involucrarse –otra vez– en el proceso electoral. A través de X, el gobernador de Nuevo León sostuvo que “mi compadre Álvarez Máynez ya va en segundo: se viene la rifa de la Cyber”, en referencia al concurso que prometió para regalar su lujosa camioneta Tesla. En su mensaje, García especificó: “Para que todos puedan participar y llevarse esta chulada de troca, les dejo unos pasos”. Y procedió a dejar las indicaciones, entre las que incluyó seguirlo a él en la red social, dejando de lado al candidato presidencial. Se ven claras esas prioridades en el partido naranja.

La ‘4T’, vs. madres buscadoras

No sólo se tienen que valer de sí mismas y solas continuar su batalla de buscar a sus hijos y a todos los desaparecidos, sino ahora deben enfrentar acusaciones de “falsedad de declaraciones”. Diputados de la ‘4T’ pidieron, en un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión, que se investigue y se aclare públicamente “el supuesto hallazgo de un crematorio clandestino, ubicado en una barranca entre las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa y denunciado por una reconocida activista del Grupo de Madres Buscadoras”. Todo indica que van por sancionar las afirmaciones que consideran un “hecho malicioso” y pueden ser constitutivas de delito. Si no las ayudan, por lo menos que no las acusen.