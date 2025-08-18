¿‘Lord Pádel’ enfrentará proceso en libertad tras golpear a instructor? Esto sabemos de su audiencia

‘Lord Pádel’ está en el penal de Barrientos por presuntamente golpear a un instructor.

El empresario Alejandro Germán ‘N’, conocido como ‘Lord Pádel’, y Othón, que se encuentran detenidos en el penal de Barrientos por presuntamente golpear a un instructor, podrían asistir a sus primera audiencia en libertad debido a que un juez de control habría ordenado su inmediata liberación.

Estas personas fueron acusadas de participar en una pela en un club de Pádel en el municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza, donde resultó gravemente herido Israel Morales.

La decision del Juez se debe a que los inculpados cuentan con un amparo contra orden de aprehensión.

En estos momentos la audiencia prosigue, por lo que Alejandro “N” y Othón “N” podrían ingresar al juzgado en calidad de personas libres.

Fuentes señalaron que el amparo no incluye a su esposa Karla Alejandra ‘N’ y su hijo Germán ‘N’, quienes permanecerán internados en el penal ubicado en el municipio de Tlalnepantla.

El pasado jueves los detenidos arribaron al aeropuerto de Cancún tras viajar a Florida en los Estados Unidos y Alemania.

En el lugar fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), Interpol y las Fiscalías del Estado de México y del estado de Quintana Roo.

El 22 de julio fue publicado en redes sociales un video donde se puede observar la brutal golpiza a Israel Morales durante un juego de pádel.

Los hoy detenidos y al menos tres escoltas del empresario participaron en la agresión, donde en varias ocasiones gritan que van a matar a la víctima.

Tras la agresión que fue calificada como grave, Israel afirmó que no era la primera vez de “Lord Pádel” se veía involucrado en actos violentos en el interior del deportivo.

Dijo temer por la integridad física de él y su familia, por lo que responsabilizó a sus agresores de cualquier ataque en su contra.

‘Lord Pádel’ teme por su vida en el Penal de Barrientos

Desde este domingo, Lord Pádel, su esposa e hijo pasaron la noche en el Penal de Barrientos, un lugar que tiene fama de torturar a todos aquellos que en libertad fueron gandallas, violentos y que hasta asesinaron a golpes a sus víctimas por el simple hecho de sentirse valientes.

Fuentes internas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirman que su equipo de litigantes argumenta que sus clientes se encuentran en peligro de muerte por haberse hecho mediático el asunto y además por remitirlos a un penal que tiene la fama de practicar la tortura contra sus reos.

Esta familia que golpeó al instructor de pádel, Israel Morales Hernández, aseguran custodios del penal que no pudo dormir durante su primera noche con el temor a que alguien ingrese a sus celdas y les diera su respectiva “calentadita”, término que usan los internos para darle la bienvenida a sus nuevos inquilinos.

En esta prisión se encuentran peligrosos extorsionadores, homicidas, sicarios a sueldo, tratantes, pedófilos, violadores y personas que en libertad asesinaron sin piedad a sus víctimas; constantemente son causantes de riñas y disturbios que dejan a más de algún interno herido de muerte o sin vida.

Con información de Quadratín