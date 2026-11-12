Ahorro e inversión para cubrir los tres proyectos financieros a lo largo de la vida

Los proyectos financieros de las personas a lo largo de su vida son tres: cubrir necesidades e imprevistos, alcanzar proyectos de vida como la vivienda o la educación y su retiro; para los tres es necesario ahorrar o invertir y para hacerlo hay que acercarse a expertos que saben sobre los instrumentos que nos acercan a objetivos concretos, señalaron especialistas de Sura Investments.

“Empecemos por el ahorro y vamos elevando el objetivo. En la medida que hay consumo discrecional, hay capacidad de ahorro”, señaló Valentín Mártínez, VP de Producto y Asesoría, al referir gastos como cafés diarios. Con objetivos concretos, prevalece el propósito de destinar algo al ahorro y esto desmitifica la creencia de que se requieren grandes cantidades para poder hacerlo.

La edad y la etapa de la vida en la que los proyectos financieros cambian hacen que el enfoque y los instrumentos sean diferentes, pero en esencia todo tiene una base y es el hábito del ahorro y la planeación, explicó Pedro Sánchez Cuervo, socio director de Asesores en Comunicación y Consultoría Patrimonial en su participación en el foro de EF Meetpoint virtual.

En el inicio de la vida laboral, ahorrar un 10 por ciento complementario a lo que por ley se destina a las Afores en combinación con recursos de la empresa y el trabajador, es un buen porcentaje como referencia general, consideró el especialista.

Para proyectos de vida de mediano plazo, la identificación de la meta es prioritaria de la mano de tener un presupuesto que permita planear y definir una estrategia financiera aprovechando la diversidad de instrumentos actualmente en el mercado, señaló Valentín Martínez al destacar el rol de la asesoría profesional y de la participación dentro de programas financieros que haya en la empresa donde se colabora.

Los vehículos de inversión y las plataformas de inversión permiten ahora acceder al mundo eterno con montos pequeños.

“Hay una democratización de los vehículos financieros y el argumento de que se requieren grandes cantidades para la inversión o el ahorro es más un pretexto”, apuntó.

Sin embargo, para empezar, habrá que ser realistas y partir de un balance de la situación financiera real. Si es el caso de tener deudas en tarjetas de crédito, préstamos personales u otros compromisos, habrá que hacer un plan de saneamiento, quizá a poco más de 12 meses, pero que permita direccionar los propósitos financieros hacia donde se quiere llegar en el mediano plazo.