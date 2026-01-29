Tensiones entre Trump e Irán: Petróleo se dispara a 71 dólares el barril por ‘ultimátum’ de EU

El precio del crudo se disparó aún más después de que Irán emitió una advertencia a los barcos en el mar sobre sus planes de realizar un simulacro. (Bloomberg).

Los futuros del crudo Brent superaron los 71 dólares por barril por primera vez desde agosto después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera a Irán que llegara a un acuerdo nuclear o enfrentara ataques militares.

El petróleo de referencia mundial subió hasta un 5,1 por ciento, mientras que su homólogo estadounidense, el West Texas Intermediate, superó los 66 dólares en medio del renovado riesgo de conflicto que podría interrumpir las exportaciones de crudo de Irán o tener efectos dominó en los mercados globales si se bloquea una ruta de envío crítica.

En una publicación en redes sociales el miércoles, Trump afirmó que los barcos estadounidenses que ordenó enviar a la región estaban listos para cumplir su misión “con rapidez y violencia, de ser necesario”.

El precio del crudo se disparó aún más después de que Associated Press informara que Irán emitió una advertencia a los barcos en el mar sobre sus planes de realizar un simulacro la próxima semana que incluiría fuego real en el estrecho de Ormuz, citando a dos funcionarios de seguridad pakistaníes y al Grupo de Riesgo EOS.

El informe avivó los temores de un posible cierre del estrecho paso que separa Irán de la península Arábiga, por donde pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Irán representa aproximadamente el 3 por ciento del suministro mundial, con una producción aproximada de 3,3 millones de barriles diarios.

El crudo ha repuntado en lo que va de 2026, contrarrestando las expectativas de un mercado presionado por un importante exceso de oferta. Sin embargo, las tensiones geopolíticas, desde Irán hasta Venezuela, y la importante interrupción del suministro en Kazajistán han contribuido a impulsar los precios.

Las últimas amenazas de Trump han inyectado una prima de riesgo en los precios. Las opciones de compra alcistas han sido más caras que las de venta bajistas durante el mayor período en aproximadamente 14 meses, ya que los operadores buscan protegerse del riesgo de una nueva confrontación entre Estados Unidos e Irán. Las incorporaciones de opciones alcistas también han crecido al ritmo más rápido en al menos seis años.

“La posibilidad de que Irán sea atacado ha incrementado la prima geopolítica de los precios del petróleo en potencialmente entre 3 y 4 dólares por barril”, declararon analistas de Citigroup, entre ellos Anthony Yuen, en una nota. “Los precios del petróleo podrían mantenerse más elevados de lo que muchos esperaban, a pesar de que los mercados comenzaron el año anticipando un gran exceso de oferta”.

¿Por qué Trump tiene en la mira a Irán?

Trump ha lanzado repetidas advertencias sobre Irán, pero estas se han relacionado más recientemente con la mortífera represión de las protestas por parte de Teherán que con sus actividades nucleares.

El presidente estadounidense afirmó anteriormente que el programa atómico del régimen fue “destruido” en ataques de junio contra tres instalaciones.

En respuesta, Irán ha declarado su disposición al diálogo, pero advirtió que respondería con una fuerza sin precedentes si se le presiona. Teherán ha intensificado la diplomacia con las principales potencias de Oriente Medio para evitar un mayor conflicto con Estados Unidos.