Raquel Buenrostro hace ‘limpia’ en Economía; pide renuncia de De la Mora y más funcionarios

Raquel Buenrostro, recién nombrada secretaria de Economía, inició una ‘limpia’ en la dependencia.

Fuentes internas de la secretaria señalan que desde la llegada de Buenrostro, se ha destituido a otros funcionarios o, como el caso de Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, se les pide la renuncia.

Entre quienes han sido desligados de la Secretaría de Economía están Marcos Ávalos, jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), así como Eduardo Montemayor, director general de Normas (DGN), según confirmó otra fuente.

La posible salida de la subsecretaria de Comercio Exterior pone en duda la continuación de las negociaciones en el proceso de consultas del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, ya que era la principal responsable del diálogo.

Por el momento, la Secretaría de Economía no ha confirmado la petición de renuncia. De la Mora se desempeñaba en su puesto desde el 1 de diciembre de 2018.

¿Por qué llegó Buenrostro a la Secretaría de Economía?

Buenrostro llegó a Economía después de la renuncia de Tatiana Clouthier quien afirmó que ya podía aportar nada más desde la secretaría.

“Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación, si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México”, comenzó.

Pero de acuerdo con el columnista Darío Celis, la salida de Clouthier fue ‘obra’ de dos de sus compañeros en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Celis afirmó que la presión más fuerte provino del canciller Marcelo Ebrard quien “siempre ha creído que esa dependencia (Economía) debe desaparecer y que sus funciones de comercio internacional bien pueden ser fusionadas en una pequeña área a la cancillería”.

En cuanto al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, Celis apunta que “no solo le recortó para el año próximo el presupuesto de la Secretaría de Economía, sino que le negó recursos para administrar las consultas en materia energética”.

Con información de Jassiel Valdelamar