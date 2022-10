Tatiana Clouthier: Estos son los funcionarios cercanos a AMLO que propiciaron su renuncia

Dos personajes del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador propiciaron la salida de Tatiana Clouthier de la Secretaría de Economía, de la que ahora será titular Raquel Buenrostro.

Darío Celis, columnista de El Financiero, apunta en su columna de este viernes “Los moderados se canibalizan”, que el Clouthier “fue arrollada por dos compañeros de gabinete: el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y el canciller Marcelo Ebrard”.

De acuerdo con el periodista, la presión más fuerte provino del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Ebrard siempre ha creído que esa dependencia debe desaparecer y que sus funciones de comercio internacional bien pueden ser fusionadas en una pequeña área a la cancillería”.

En cuanto al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien llegó a la titularidad de la dependencia en agosto de 2021, Darío Celis apunta que “no solo le recortó para el año próximo el presupuesto de la Secretaría de Economía, sino que le negó recursos para administrar las consultas en materia energética”.

La salida de Clouthier se enmarca en dos momentos clave de la economía mexicana: 1) el Paquete contra la Inflación y Carestía (PACIC), presentado por el Gobierno Federal durante el primer semestre de 2022 como respuesta a una inflación imparable, acentuada por la guerra en Ucrania, y 2) las consultas de resolución de disputas en materia energética bajo el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC).

“El de Hacienda también la desplazó de las negociaciones con el sector empresarial en el diseño e implementación del PACIC (Paquete contra la Inflación y Carestía), que por competencia le correspondía”, escribe Celis.

Tatiana Clouthier se despide

Con un emotivo discurso emitido en Palacio Nacional, Tatiana Clouthier se despidió del cargo al frente de la Secretaría de Economía.

“Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación, si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México”, refirió la funcionaria en la conferencia matutina del 6 de octubre.

“Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón mío y de Yori siempre receptivo para ti y para Beatriz, muchas gracias”, concluyó entre aplausos y se dirigió al mandatario Federal para darle un abrazo”, añadió.