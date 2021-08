Agua y sustentabilidad en el sector agro en 21 frases de expertos

Este jueves se realizó el Foro EF Agro. El foro para entender el sector agroalimentario, en el que participaron Antonio Belmonte, director de mercadotecnia y desarrollo de negocios para Netafim en México; Ernesto Guevara, director de desarrollo de negocios y relaciones institucionales de BerryMex; y Luis Marín Stillman, geólogo y director general de Grupo Ha.

Además, el foro organizado por El Financiero tuvo la presencia de Catalina Gómez, líder de experiencia de cliente para Bayer Latinoamérica Norte; Georgina Gutiérrez, ganadera lechera y miembro de Global Farmer Network; Gianni Canneti, director general de Yara México. Así como de Víctor Villalobos, secretario de Agricultura.

En este foro hablaron sobre los retos que enfrenta la agricultura en temas hídricos, la tecnología que utilizan pequeños y grandes productores, escases de agua, entre otros.

Esto es lo más importante que se vio en este foro:

Antonio Belmonte

1.- “¿Qué pasa cuando una planta entra en estrés hídrico? Se cierran los estomas para no perder más agua, es una reacción, como ser vivo, de protección, y con los estomas cerrados no entra CO2, y por ende sin CO2 aunque tenga agua, no va a producir los carbohidratos, que son los que ayudan a la planta a crecer y a producir frutos a través de la fotosíntesis, entonces cuando entra en estrés hídrico, definitivamente los niveles de producción bajan”.

2.- “El reto principal que enfrenta la agricultura en todo el planeta es, en este siglo, alimentar a cerca de 3 mil millones de habitantes adicionales mientras que se reducen emisiones de gases de efecto invernadero, se preserva la biodiversidad y también mejoramos el bienestar rural. Todo esto obviamente el crecimiento se va a ver más en países en desarrollo que en países ya desarrollados”.

3.- “Invitaría a que investiguen sobre el concepto de huella hídrica, que es el volumen de agua que hace falta, fresca, para producir alimentos o insumos del día a día, como una papa que necesita 25 litros o un par de jeans de cerca de 4 mil litros que hace falta para producirlo. Sensibilicémonos sobre todo ese volumen de agua fresca que se va a la agricultura, realmente ocho de cada 10 litros que usamos para regar se usan con métodos muy ineficientes como es la inundación o el rodado”.

Ernesto Guevara

4.- “El agua se convierte en muchas cosas por ejemplo cuando tú le das agua un agricultor se convierte trabajo para sus trabajadores, para sus proveedores, para comerciantes, para transportistas, pero lo más importante y lo más bonito de esta actividad a lo que nos dedicamos los agricultores, es que se convierte en alimentos, alimentos que van a dar a la población. Entonces cuando hablamos del tema del agua, no podemos verlo de manera aislada, como el agua comúnmente. Finalmente toda la actividad productiva tiene que ver con alimentos que se van a dar a la población y por otro lado si hablamos del agua para uso humano también tiene que ver con que va a dar finalmente el agua, es decir ya sea por la ruta de los alimentos o por La ruta del agua para uso humano Es el objetivo de la población. Y ese es el objetivo donde tenemos que buscar las eficiencias y el uso de la tecnología tanto como para el uso agrícola como en el uso público-urbano”.

5.- “Solamente el 0.71 por ciento del agua del planeta tiene la calidad suficiente para ser utilizada por el humano, es decir sólo el 1% del agua que hay en el planeta es utilizable para la humanidad. Y ahí no acaba el problema, no sólo es poquita sino que está mal distribuida. Tenemos zona del país donde llueve más de 5000 mm anuales y tenemos unas donde llueve de 200 a 400 mm anuales, que es en donde nos encontramos nosotros”.

6.- “Yo no creo que vaya haber una guerra por el agua. Agua suficiente, existe la tecnología, ya está en los niveles de costos en donde podemos utilizarla para resolver los problemas de la humanidad. Pero también creo que esto también requiere de la participación de todos, esto no va a solucionarse con El esfuerzo del sector agrícola, no se va a solucionar con el esfuerzo del sector público nada más; necesitamos el concurso de todo el mundo, de la iniciativa privada, de productores, de todos tamaños, el gobierno, de la academia y de la sociedad sobre todo para resolver el problema del agua. Éste no es un problema que se pueda resolver de manera unilateral”.

Luis Marín Stillman

7.- “¿Qué vamos a hacer como ciudadanos, agricultores, industriales, es decir, todos los sectores que usamos el agua en esta cuenta? Tenemos que involucrarnos más. Si estoy en mi casa, a lo mejor puedo implementar un sistema de cosecha de agua de lluvia, si yo empiezo a usar menos agua de la red principal, habrá más agua para otros usos Tengo que saber qué está pasando en mi cuenca, tenemos que incentivar los proyectos de reforestación, porque claramente cada gota que dejemos de usar hoy, todo eso va a abonar a darnos más tiempo”.

8.- “La Ciudad de México ya está hablando, la ONU y también el Sistema de Aguas, que para el 2030, a la vuelta de la esquina, México podría ocurrir el día cero, el día que se tenga que racionar el agua porque ya no hay agua para los ciudadanos, y ahí estamos hablando solamente de uso público y urbano”.

9.- “Tenemos que reducir lo que algunos de nosotros llamamos el ‘analfabetismo hídrico’, la gente tiene que entender mejor de dónde viene el agua, a donde va, por qué la tenemos que tratar, cómo la podemos reusar porque esa es la única respuesta que tenemos para enfrentar esta crisis, no nada más en el campo sino que la sociedad en general está enfrentando”.

Catalina Gómez

10.- “En la medida en que tú transfieres tecnología al productor, al agricultor, y con la misma área tú puedes producir más, sin duda hay un beneficio económico para al agricultor porque va a tener una mayor rentabilidad. Pero también va a tener un beneficio con el ambiente, hablábamos de que la productividad no es solo entendida por un producto que genere mayor rendimiento, sino es entendida como el conjunto de soluciones integradas que nos permiten no solo hablar de productividad sino de mejoras con el medio ambiente”.

11.- “La sustentabilidad es un pilar fundamental para garantizar la permanencia y subsistencia de toda la cadena productiva, estamos hablando de las empresas, agricultores, es quizá el camino para poder crear valor. Y aquí es importante la sustentabilidad entendida como la habilidad para generar prosperidad económica, social, ambiental; entonces ya no es un tema simplemente de ser sustentable siendo más productivos sino cómo somos más productivos combatiendo los retos que tenemos por delante”.

12.- “Tiene que hacer un esfuerzo entre la empresa privada y el sector público, en donde masifiquemos la difusión de la tecnología a los pequeños agricultores, sin duda nosotros estamos hablando que alrededor del 80 por ciento de nuestros agricultores son pequeños, entonces el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer como compañías, es soluciones a la medida para ese segmento, yo creo que no es lo mismo lo que necesito un agricultor grande a un agricultor pequeño”.

Georgina Gutiérrez

13.- “En una población que no deja de crecer la sostenibilidad en el campo es producir más alimentos que son seguros, nutritivos y con bajo impacto en el medio ambiente, con beneficios como dije a la sociedad y a la economía”.

14.- “El bienestar animal es una práctica fundamental para la sostenibilidad porque el buen trato a los animales asegura que estén sanos y cómodos, lo que diríamos que son vacas felices, y ganado feliz, en general de todas las especies”.

15.- “La sostenibilidad no nada más impacta lo medioambiental sino a la economía y al sector social también. En una población que no deja de crecer la sostenibilidad en el campo es producir más alimentos que son seguros, nutritivos y con bajo impacto en el medio ambiente, con beneficios como dije a la sociedad y a la economía”.

Gianni Canneti

16.- “La sustentabilidad se puede definir en general como aprovechar y utilizar los recursos que tenemos para producir lo que necesitamos hoy sin comprometer el futuro, o sea, conservando los recursos para que estén disponibles para producir en el futuro”. 49:24 - 49:39

17.- “La verdad es que el tema de la sustentabilidad es un tema global y hay varios países o regiones del mundo que se están moviendo de forma muy rápida en esta dirección. Europa seguramente con temas legislativos importantes, Estados Unidos. Pero la verdad siendo un tema global, esto está impactando también a México. México es un gran país, el cual es el 8-9 del mundo, yo no diría que México está en la primera posición, pero muchas de las iniciativas que se están haciendo en varios mercados van a llegar a México”.

18.- “Blockchain es una herramienta avanzada que se puede utilizar para resolver un tema que cada vez es más importante: Lo que pasa es que la sustentabilidad no es sólo importante para los productores, es para los productores porque es un tema importante para los consumidores. Hoy los consumidores globales son cada vez más informados, más interesados, y están cada vez más pendientes del tema de la sustentabilidad. Se están viendo más productos que indican la huella de carbono, su origen, como se logró producir un determinado cultivo. Entonces si es importante para el consumidor es importante para los productores, las grandes empresas de distribución, de productos alimentarios, y entonces es importante para esta empresa, es relevante para el productor, y obviamente para garantizar la comunicación adecuada para el consumidor tenemos que rastrear, trazar todo lo que pasa. Y Blockchain es seguramente una tecnología que ya varias empresas están analizando como una oportunidad”.

Víctor Villalobos

19.- “Hay un entendimiento y, sobre todo, mucho más apertura (con EU) en cuanto a poner en la mesa, con los argumentos que el propio T-MEC nos asiste (...) agregaría que la relación que tenemos con el Departamento de Agricultura EU, tenemos una conversación muy fluida yo creo que en lo que va del año hemos tenido cinco conversaciones, estamos programando actividades conjuntas y bilaterales para antes de terminar el año con ese fin. Entones, el diálogo es absolutamente diferente, vemos con optimismo que hay mucho más entendimiento, más apertura, hay temas que definitivamente vamos a defender con nuestros argumentos, y en términos federales nos asiste la razón y no hay por qué temer en que se revierta lo que ya se ha ganado. Estamos optimistas en ese sentido”.

20.- “No deberíamos de preocuparnos con respecto al acceso y la capacidad productiva nacional, lo que está claramente afectando, y esto no tiene necesariamente que ver directamente con la capacidad productiva de nuestro país que tiene potencial para seguir creciendo sin duda, sino es más bien es el poder adquisitivo y el impacto que ha traído consigo el COVID porque, efectivamente, se ha incrementado el número de pobres y la pobreza extrema por el impacto de la pandemia. Se está trabajando, el Gobierno lo está haciendo, para equilibrar y asistir a aquellos que desafortunadamente por razones de la pandemia, no han tenido el acceso para garantizar la seguridad alimentaria”.

21.- “En tanto no se invierta o no se invente una nueva forma de producir alimentos en el mundo, la participación del agricultor, campesino, pescador seguirá siempre siendo fundamental y los necesitamos para garantizar la alimentación. Entonces, la Secretaría de Agricultura los ha venido acompañando y lo seguirá haciendo permanentemente porque estamos convencidos de que gracias a ustedes y por ustedes hoy día seguimos creciendo, y si lo hemos demostrado, que crecemos en años tan complejos, seguro que lo vamos a hacer mejor en los próximos años, México tiene una vocación agrícola, rural, la vamos a seguir sosteniendo y hay que sentirnos orgullosos de ser parte de este sector porque por naturaleza seguirá jugado un papel muy importante en el presente, y sin duda en el futuro más preponderancia”.