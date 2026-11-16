Leyendas América vs. Atlético de Madrid: Mexicanos no perdonan a Maxi Rodríguez y ovacionan a Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Blanco recibió una ovación de los aficionados que acudieron al Estadio Cuauhtémoc para la Noche de Leyendas.

Van a pasar 40, y hasta 60 años, y la gente no perdonará el golazo que le hizo Maxi Rodríguez a la Selección Mexicana para dejarla fuera en octavos de final del Mundial de Alemania 2006, dijo el propio argentino.

Cuando el exjugador entró como cambio en el partido de leyendas del Club América contra Atlético de Madrid sonó una gran rechifla y abucheos. Aunque ya pasaron dos décadas, la herida no ha cerrado.

“Hay que tomarlo de la mejor manera, es un deporte y después no pasa nada”, expresó Rodríguez en zona mixta tras el encuentro, que ganaron los Colchoneros por 3-1 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla. “En lo personal, tengo un gran agradecimiento para toda la gente de México. Cada que vengo, me tratan muy bien”, matizó.

Leyendas de América vs. Atlético de Madrid: Cuando el espectáculo prima sobre el resultado

Usualmente el el futbol, como en todo aquello en donde se miden resultados, el fin justifica los medios. Las figuras de esta Noche de Leyendas ya demostraron todo lo que tenían y se dieron cita para revivir los recuerdos que quedaron en la retina de los aficionados.

Rubens Zambueza y Raúl García durante el partido amistoso Noche de Leyendas, entre Leyendas del Club América y Leyendas del Atlético de Madrid, celebrado en el estadio Cuauhtémoc. (MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO.COM)

Para Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, quien fue el entrenador del América esta noche, es un buen “reconocimiento”, además de una gran oportunidad para convivir con grandes figuras del deporte. “Esas experiencias son las que valen mucho la pena y te sientes afortunado”, agregó.

Para el exdefensor brasileño Joao Miranda, se trató de una gran oportunidad para estar con sus viejos amigos: “Para nosotros fue un gran honor disfrutar de un gran partido como este”, expresó.

La gente no olvida a sus grandes ídolos: Cuauhtémoc Blanco aún es aclamado por el americanismo

Salvo la reacción del público con Maxi, la gente reconoce a quienes quedaron como sus ídolos. Bastó que Cuauhtémoc Blanco tocara un balón para llevarse una ovación del público, entre el olor a cemitas y tacos árabes en las gradas y el diseño inspirado en la talavera poblana del estadio de la Franja.

Javier Piojo López durante el partido amistoso Noche de Leyendas, entre Leyendas del Club América y Leyendas del Atlético de Madrid, celebrado en el estadio Cuauhtémoc. (MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO.COM)

El ‘Temo’ no decepcionó. Fabricó la jugada del único gol del América, además de que dio destellos de la clase que aún conserva, aunque eso le cueste una recuperación. “Dos días. Sí, cabr**. Hay que ponerse a entrenar”, expresó.

Rubens Sambueza, Oribe Peralta, Luis Roberto Alves ‘Zague’ o Luis ‘Matador’ Hernández fueron otros jugadores ante los que el público demostró que sus nombres quedaron inmortalizados.

Pero los visitantes también fueron reconocidos. Además de un buen número de aficionados colchoneros, nombres como los de Radamel ‘Tigre’ Falcao o David Villa fueron aplaudidos por el público.

David Villa en festejo de gol durante el partido amistoso Noche de Leyendas, entre Leyendas del Club América y Leyendas del Atlético de Madrid, celebrado en el estadio Cuauhtémoc. (MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO.COM)

A propósito del ‘Guaje’, fue nombrado como el jugador del partido gracias a un golazo marcado sobre la salida de Adolfo Ríos y haber provocado un autogol de Aquivaldo Mosquera gracias a un servicio raso

El otro gol colchonero lo hizo Raúl García. El ‘Tigre’, aunque lo intentó en más de una ocasión, no logró volver a besar las redes.