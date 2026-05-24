IndyCar EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver a Pato O’Ward en las 500 millas de Indianápolis?

El mexicano Pato O’Ward vuelve a ser uno de los protagonistas de las 500 millas de Indianápolis 2026, una de las carreras más importantes del automovilismo mundial. El piloto regio arranca desde la sexta posición en el óvalo del Indianapolis Motor Speedway, en una edición marcada por la pole position del español Álex Palou.

En la edición 110 de la Indy500, que esperaba cerca de 350 mil aficionados en las tribunas del circuito estadounidense, también destacó la presencia de seguidores de Arrow McLaren con camisetas naranjas y el nombre de Pato O’Ward.

La carrera cuenta además con la participación protocolaria de Caitlin Clark, estrella de Indiana Fever de la WNBA, quien da la tradicional orden de salida: “¡Pilotos, a sus autos!”.

El vigente campeón Álex Palou aseguró días antes de la competencia que aún sigue asimilando todo lo que significó su triunfo de 2025 en Indianápolis: “Es increíble todas las cosas que vienen, la entrada con tu cara, con ese momento de la victoria. Aquí en el circuito cuando entras hay un gran panel con mi cara y hemos estado todo el año celebrando”.

500 millas de Indianápolis: Fecha, horario y canal para ver la carrera en México

La carrera de la temporada 2026 de IndyCar se disputa este domingo en el histórico Indianapolis Motor Speedway, considerado uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo.

Carrera: 500 millas de Indianápolis 2026

500 millas de Indianápolis 2026 Fecha: Domingo 24 de mayo de 2026

Domingo 24 de mayo de 2026 Hora en México: 10:30 a.m. (tiempo del centro de México)

10:30 a.m. (tiempo del centro de México) Hora ET de Estados Unidos: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Sede: Indianapolis Motor Speedway

Indianapolis Motor Speedway Transmisión en México: ESPN y Disney+

Durante las horas previas a la competencia también llamó la atención un evento especial encabezado por General Motors. Un Chevrolet Corvette ZR1X apagó 250 velas colocadas en el circuito para conmemorar el aniversario 250 de Estados Unidos. El vehículo circuló a 145 kilómetros por hora en una maniobra realizada por el ingeniero Cody Bulkley.

Parrilla de salida de las 500 millas de Indianápolis

La pole position quedó en manos de Álex Palou con el auto número 10 de Chip Ganassi Racing. Pato O’Ward arrancará sexto con Arrow McLaren.

La temperatura prevista al momento de la arrancada ronda los 22 grados Celsius, con cielo nublado sobre Indianápolis.

Con información de EFE.