¿Qué pasó en el Rally Sudamericano? Accidente deja múltiples heridos y un espectador muerto

A un día del choque en las clasificatorias a las 24 Horas de Nürburgring, donde murió el piloto Juha Miettinen, se registró un accidente fatal en el Rally Sudamericano en Mina Clavero, luego de que un vehículo se saliera del camino e impactara contra una zona donde se encontraban espectadores.

El incidente dejó como saldo una persona muerta y varios heridos, lo que obligó a suspender la competencia este domingo.

El hecho ocurrió en el tramo Giulio Cesare, uno de los sectores más exigentes del recorrido, donde decenas de personas se habían congregado para presenciar la carrera. De acuerdo con reportes preliminares de medios locales, un automóvil de rally, modelo Volkswagen Polo, tripulado por los pilotos paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, perdió el control al tomar una curva a alta velocidad.

La dupla paraguaya se accidentó en los primeros sectores del circuito, el cual tiene una extensión de poco más de 19 kilómetros, durante la primera de las dos pasadas programadas para la jornada.

El vehículo perdió la estabilidad antes de una curva, comenzó a dar vueltas y terminó proyectándose hacia el área destinada al público, lo que provocó momentos de caos entre los asistentes.

Tras el impacto, cuerpos de emergencia acudieron de inmediato al lugar y activaron los protocolos de seguridad establecidos eventos de automovilismo y el primero de ellos fue la suspensión de la competencia de rally.

Víctimas y heridos tras el incidente en Rally sudamericano

De acuerdo con medios como La Nación, en un primer reporte, las autoridades confirmaron que al menos tres personas resultaron lesionadas: dos adultos y una menor de edad, quienes fueron trasladados a un hospital cercano para su atención médica.

Horas más tarde, se informó el fallecimiento de un joven de 25 años, originario de Córdoba capital, quien había ingresado con heridas de gravedad, con un diagnóstico exacto de politraumatismos severos.

Entre los heridos, una mujer de 40 años presentó una fractura en el tobillo, aunque se reporta fuera de peligro. Su hija menor también resultó afectada, pero únicamente con golpes leves.

Los pilotos involucrados en el accidente de la carrera no sufrieron lesiones de consideración.

En las carreras de rally, los aficionados se encuentran muy cerca de los límites de la pista. (Foto: Shutterstock)

Autoridades locales anunciaron el inicio de una investigación para esclarecer los hechos que causaron el incidente, si se trató de problemas con el auto, así como las circunstancias del suceso, especialmente para determinar si fue un error humano o fallas técnicas.

De acuerdo con un comunicado, la organización se mantiene con contacto con los familiares de la víctima y de los heridos para brindar la asistencia y el apoyo requeridos.

Según el medio citado anteriormente, se convocó a un comité ante las crisis para definir el futuro de las competencias de esta rama del automovilismo al considerar que es demasiado riesgosa la ubicación de los asistentes a las carreras de rally, pues se mantienen cercanos a la pista, y en esta ocasión no se contaba con vallas de seguridad, consecuentemente los aficionados estaban a menos de un metro de los límites de la pista.

Inclusive en el video se ve cómo algunos de los presentes esquivaron el coche para evitar el impacto.