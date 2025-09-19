¡Corre el tiempo extra! Registro para preventa del Mundial 2026 termina este viernes

Este viernes concluyó el registro de la primera etapa de preventa para los boletos del Mundial 2026. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

¡Es hoy, es hoy! Este viernes concluyó el plazo para registrarse en la primera fase de intención de compra de boletos para los partidos de la Copa Mundial 2026 con tarjetas VISA.

El registro cerró a las 9:00 horas y quienes lograron inscribirse tendrán la oportunidad de ser sorteados para acceder a las entradas de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) recordó que la registro y compra de boletos únicamente se realizan a través de sus páginas oficiales.

¿Qué sigue para el proceso de compra de boletos del Mundial 2026?

Las personas que completaron su registro participarán en un sorteo aleatorio que definirá a los primeros compradores. Posteriormente, FIFA Ticketing notificará a quienes resulten seleccionados.

Los sorteados recibirán un correo electrónico a partir del 29 de septiembre con las instrucciones para concluir la compra. Cada persona podrá adquirir hasta 40 boletos en total, es decir, cuatro entradas para 10 partidos. La plataforma de venta se habilitará a partir del 1 de octubre.

Gabriela Cuevas, representante de México en la organización del Mundial 2026, informó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que ya superan los 2 millones de registros. Los países con mayor participación son México, Estados Unidos y Canadá, sedes de distintos encuentros del torneo.

¿Cuánto costarán los boletos del Mundial 2026?

Los precios de las entradas para la Copa del Mundo iniciarán en 60 dólares (aproximadamente mil 100 pesos) para partidos de la fase de grupos, y alcanzarán los 6 mil 730 dólares (123 mil 862 pesos) para la final, de acuerdo con un comunicado de la FIFA.

Sin embargo, los costos podrían variar, ya que por primera vez el torneo aplicará la fijación de precios dinámica, ajustada según la demanda de cada partido. Este esquema se utilizó en el Mundial de Clubes 2025, cuando las entradas bajaron de 473.90 a 13.40 dólares para la semifinal Chelsea vs. Fluminense en el MetLife Stadium.

En comparación, los precios en Estados Unidos 1994 oscilaron entre 25 y 475 dólares, mientras que para Qatar 2022 estuvieron en un rango equivalente de 69 a mil 607 dólares.

¿Qué pasa si no resultas sorteado?

La FIFA confirmó que habrá una segunda etapa de registro del 27 al 31 de octubre. Además, se abrirá una última oportunidad en diciembre, aunque aún no se definen las fechas.

Hasta entonces queda a los aficionados esperar y estar atentos a nuevos anuncios de la FIFA.