‘Worlds Collide: Las Vegas’ 2025 HOY: Horarios, cartelera y cómo ver EN VIVO el evento de la WWE y AAA

Además de la pelea estelar habrá emocionantes enfrentamientos con luchadores como Psycho Clown, Pagano y El Hijo de Dr. Wagner Jr. (Foto: Cuartoscuro/ www.wwe.com)

¡En esta esquina la WWE y en esta otra la Triple A! Si luego de la TripleManía XXXIII te quedaste con ganas de ver más lucha libre, tenemos buenas noticias, ya que hoy tiene lugar el Worlds Collide: Las Vegas 2025.

Un evento que no solo reunirá en el ring a los máximos exponentes de la lucha libre mexicana y estadounidense, sino que también traerá la revancha para Dominik Mysterio quien perdió el megacampeonato contra el Hijo del Vikingo.

Además de la pelea estelar, el Worlds Collide: Las Vegas 2025 cuenta con un cartel que promete emociones intensas, combates de campeonato y momentos inolvidables para los fanáticos, al fusionar dos estilos de pelea que han marcado a las generaciones.

Fecha y sede: ¿Cuándo y dónde se celebra Worlds Collide 2025?

Hoy, viernes 12 de septiembre de 2025, la ciudad de Las Vegas, Nevada, será el escenario de un espectáculo sin precedentes: Worlds Collide 2025, un evento que marca el inicio de una nueva era en la lucha libre tras la histórica adquisición de AAA por parte de WWE en abril de este mismo año.

Fecha : viernes 12 de septiembre

: viernes 12 de septiembre Sede: Thomas & Mack Center, en Las Vegas, Nevada.

Dominik Mysterio vs. El Hijo Del Vikingo es el duelo estelar de Worlds Collide 2025. (Fotos: IA / Instagram @wweespanol).

La fusión entre WWE y AAA abre la puerta a colaboraciones inéditas y a un intercambio cultural que enriquece la escena internacional de la lucha libre. Worlds Collide será el punto de partida para este nuevo capítulo.

Cartelera oficial: ¿Quiénes lucharán en el Worlds Collide: Las Vegas 2025?

Además de la esperada lucha por el megacampeonato de la AAA, habrá otros enfrentamientos en los cuales se podrá ver a legendarios luchadores mexicanos como

Megacampeonato AAA : El Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio

: El Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio Campeonato de Parejas AAA: Pagano y Psycho Clown vs. The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods)

Contendiente 1 al Reina de Reinas AAA : Faby Apache vs. Natalya

: Faby Apache vs. Natalya Lucha Mixta en Parejas: The Judgment Day (Finn Bálor y Roxanne Perez, con Raquel Rodríguez) vs. Lola Vice y Mr. Iguana

Fatal 4 Way – Campeonato Latinoamericano AAA: El Hijo de Dr. Wagner Jr. vs. Dragon Lee vs. Ethan Page vs. JD McDonagh

– Campeonato Latinoamericano AAA: El Hijo de Dr. Wagner Jr. vs. Dragon Lee vs. Ethan Page vs. JD McDonagh Lucha Showcase por equipos: Laredo Kid, Mascarita Sagrada, Niño Hamburguesa y Octagón Jr. vs. Latino World Order (Cruz Del Toro y Joaquin Wilde), Lince Dorado y Mini Abismo Negro.

Worlds Collide: Las Vegas 2025 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el evento?

El encuentro de la WWE vs. AAA se transmitirá en vivo mediante plataformas gratuitas. Aunque debes tener en cuenta que aún no se comparte el horario ni el orden en el que será cada pelea.

A pesar de ello, se tiene planeado que la lucha por el Megacampeonato de la AAA sea la pelea estelar y, por lo tanto, la última de la noche, ya que está en juego uno de los títulos más importantes de la lucha libre.

Fecha : Viernes 12 de septiembre de 2025

: Viernes 12 de septiembre de 2025 Hora en México : 20:00 horas

: 20:00 horas Transmisión gratuita: disponible en YouTube (inglés y español)

El Worlds Collide 2025 será la segunda edición del año, tras el evento celebrado en junio en California, donde se fortaleció la alianza entre WWE y AAA. En aquella ocasión, El Hijo del Vikingo defendió con éxito el Megacampeonato AAA, superando a Chad Gable con su espectacular 630 Splash.

Aquella velada también dejó momentos memorables, como el error de Deyra Barrera al entonar el Himno Nacional durante la apertura, además de una cartelera repleta de figuras: Mr. Iguana, Aero Star, Octagón Jr., Lince Dorado, Cruz del Toro, Dragon Lee, El Hijo de Dr. Wagner Jr., Psycho Clown, Pagano, Santos Escobar, entre otros.