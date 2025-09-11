Semana 2 de la NFL 2025: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO todos los partidos en México?

Se juega la Semana 2 de la NFL: Conoce todos los detalles (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, NFL).

Tras una semana 1 de la temporada 2025-2026 llena de emociones, la NFL (envuelta en polémica por robos a sus jugadores), vive su segunda jornada con un calendario cargado de duelos que prometen intensidad.

Desde luego, el foco para todos los aficionados está en el Chiefs vs Eagles, en una muy pronta ‘reedición’ del pasado Super Bowl LIX, aunque esto no es todo, pues hay otros choques divisionales y cruces directos entre contendientes que ya marcan desde muy temprano la ruta hacia los próximos playoffs.

Como ya es una costumbre, la acción de la semana inicia desde el jueves (11 de septiembre), en este caso con el Packers vs Commanders.

Las actividades concluyen el próximo lunes 15 con una doble cartelera del gustado ‘Monday Night Football’, que incluye los choques Buccaneers vs Texans y Chargers vs Raiders.

Chiefs vs Eagles: la revancha más esperada en la Semana 2 de la NFL 2025

El indudablemente partido estelar de la semana enfrenta a Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs, en lo que se presenta como una revancha del último Super Bowl. Los Eagles, campeones defensores, llegan tras vencer por un apretado marcador de 24-20 a Dallas Cowboys en su debut de esta temporada, con Jalen Hurts y Saquon Barkley como líderes de un ataque terrestre demoledor.

Por el lado de los Chiefs, buscan evitar un mal inicio de 0-2 después de caer en Sao Paulo (Brasil) ante los Chargers (27-21). El quarterback estrella Patrick Mahomes aún no encuentra la regularidad que lo caracteriza en un ataque aéreo golpeado por la ausencia de Rashee Rice (suspensión), la lesión de Xavier Worthy y la baja del novato Jalen Royals. La defensiva, que permitió 318 yardas en su debut, encara el reto de detener al campeón y, dessde luego, buscar la redención y sanar un poco las heridas que quedaron del pasado ‘súper domingo’.

El antecedente histórico también pesa: será la 11ª ocasión en que los protagonistas de un Super Bowl se enfrenten la temporada siguiente, con el campeón defensor habiendo ganado siete de esos duelos, una tendencia contra la que tendrán que competir los ‘Jefes’.

Otros partidos clave de la Semana 2

Ravens vs Browns: duelo divisional del Norte de la AFC, con la rivalidad más enconada de la conferencia.

duelo divisional del Norte de la AFC, con la rivalidad más enconada de la conferencia. Jets vs Bills: choque en el Este de la AFC; Buffalo parte como favorito.

choque en el Este de la AFC; Buffalo parte como favorito. Steelers vs Seahawks: Aaron Rodgers viene de lanzar cuatro pases de touchdown en su debut con Pittsburgh.

Aaron Rodgers viene de lanzar cuatro pases de touchdown en su debut con Pittsburgh. 49ers vs Saints: San Francisco juega sin su mariscal Brock Purdy y sin George Kittle , baja sensible por lesión.

San Francisco juega sin su mariscal y sin , baja sensible por lesión. Falcons vs Vikings (SNF): cierre del domingo con un duelo atractivo en la NFC.

Calendario COMPLETO de la Semana 2 NFL 2025: Fechas, horarios y dónde ver EN VVO desde México

De este modo, la Semana 2 de la NFL 2025 llega repleta de partidos con aroma a playoffs apenas iniciada la temporada. El duelo de mayor expectativa es Eagles vs Chiefs, pero la agenda ofrece choques divisionales cargados de historia y protagonistas que empiezan a definir el rumbo de la campaña.

Con información de EFE y AP