Cruz Azul vs. Toluca EN VIVO: ¿Dónde ver HOY el partido de la jornada 6 de Liga MX Apertura 2025?

Este sábado 23 de agosto se enfrentan Cruz Azul vs. Toluca en la J6 de Liga MX. (Fotos: EFE / Cuartoscuro / Club de Futbol Cruz Azul / Toluca FC / Shutterstock)

El Cruz Azul vs. Toluca se juega este sábado como el duelo más esperado de la Jornada 6 del Apertura 2025 en la Liga MX. ‘La Máquina’ llega con paso firme e invicta en el torneo, mientras que los ‘Diablos’ intentan recuperar terreno tras un inicio irregular. Con ambos equipos ubicados en la parte alta de la tabla general de Liga MX a la semana 5, este enfrentamiento promete intensidad, goles y emociones que podrían marcar el rumbo del campeonato.

El Estadio Olímpico Universitario será la sede de este choque de poder. Miles de aficionados esperan un partido vibrante, donde el tercer lugar del torneo pone a prueba su solidez frente al campeón vigente de la Liga MX. Más allá de los puntos en disputa, este encuentro mide la ambición de dos de los clubes con más historia del futbol mexicano.

Para quienes siguen la Liga MX semana a semana, este es un duelo imperdible. Las expectativas crecen porque Cruz Azul atraviesa uno de sus mejores arranques en los últimos torneos, mientras Toluca busca reafirmar que tiene plantilla suficiente para defender su título.

Fecha, horario y sede: ¿Cuándo, a qué hora y dónde es el partido Cruz Azul vs. Toluca?

El Cruz Azul vs. Toluca EN VIVO es, sin duda, el plato fuerte de la Jornada 6 del Apertura 2025. Con dos equipos protagonistas y con historia en el futbol mexicano, el choque promete emociones de principio a fin.

Estos son los detalles del partido:

Fecha: sábado 23 de agosto de 2025.

Horario: 21:05 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Estadio Olímpico Universitario, en la CDMX.

Transmisión de futbol hoy: ¿dónde ver EN VIVO el Cruz Azul vs. Toluca?

‘La Máquina’ del Cruz Azul busca mantener su paso invicto, mientras que los ‘Diablos Rojos’ del Toluca quieren recuperar el brillo de campeón. Todo está puesto para una noche de futbol mexicano al más alto nivel.

Los seguidores pueden elegir entre varias alternativas para ver la transmisión:

Canal 5 , en señal abierta, es la opción gratuita para quienes buscan verlo por televisión.

, en señal abierta, es la opción gratuita para quienes buscan verlo por televisión. TUDN , en señal de paga, ofrecerá la cobertura completa con narraciones y análisis.

, en señal de paga, ofrecerá la cobertura completa con narraciones y análisis. ViX Premium, en su versión de streaming, transmitirá el partido en línea para suscriptores.

Además, en El Financiero Deportes tendremos disponibles actualizaciones en tiempo real con estadísticas, jugadas destacadas y el minuto a minuto del encuentro.

Jornada 6 del Apertura 2025: ¿Cómo llegan Cruz Azul y Toluca al partido?

Cruz Azul vive un inicio de torneo que ilusiona a su afición. Bajo la dirección de Nicolás Larcamón, el equipo marcha en la tercera posición de la tabla con 11 puntos, gracias a tres victorias y dos empates.

El entrenador argentino sabe que todavía existen aspectos por ajustar, pero los resultados respaldan su proyecto. En particular, el desempeño de jugadores como Uriel Antuna y Rodrigo Huescas es clave para mantener la condición de invictos.

Toluca llega a este compromiso en la quinta posición con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una derrota. Aunque la eliminación en la reciente Leagues Cup 2025 generó dudas sobre su nivel competitivo, el equipo de Antonio Mohamed conserva el poder ofensivo que lo llevó a conquistar el campeonato pasado.

Toluca enfrenta el reto de demostrar regularidad. Su estilo ofensivo puede complicar a cualquier rival, pero necesita mejorar en defensa para aspirar a otro título.

Expectativas y antecedentes del Cruz Azul vs. Toluca

Cada vez que se enfrentan, Cruz Azul y Toluca entregan partidos memorables. La rivalidad entre ambos tiene capítulos llenos de goles y polémicas que alimentan la expectativa de los aficionados. En esta ocasión, el duelo se perfila como un choque táctico entre el orden de Larcamón y la propuesta ofensiva de Mohamed.

El resultado puede influir directamente en la parte alta de la tabla. Una victoria de Cruz Azul le permitiría seguir a la caza del liderato, mientras que un triunfo de Toluca lo colocaría entre los tres mejores del torneo.