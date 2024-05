Canelo vs. Munguía: ¿Qué artistas acompañarán a los boxeadores mexicanos en su camino al ring?

Saúl Álvarez regresará al ring para su esperado encuentro con Jaime Munguía donde no solo habrá duelo de mexicanos, también se definirá al campeón absoluto de los supermedianos.

Y como en cada pelea del ‘Canelo’, habrá artistas invitados no solo por parte del actual campeón, también de Munguía.

Reik y Luis R. Conriquez, los invitados de Jaime Munguía y ‘Canelo’ en la pelea

Jaime Munguía, quien tiene 27 años y es proveniente de Tijuana, confirmó que su camino al ring estará ambientado por la música de Reik, grupo conocido por éxitos como ‘Noviembre Sin Ti’, ‘Yo Quisiera’, ‘Ya Me Enteré', entre otros.

En el caso de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el cantante que invitó esta ocasión es uno de los actuales exponentes del regional mexicano: se trata de Luis R. Conriquez, interprete de corridos bélicos y tumbados.

La participación del cantautor causó alta expectativa porque reveló que crearía una canción ‘hecha a la medida’ para el boxeador.

Luis R. Conriquez será el invitado especial de El Canelo. (Foto: Instagram / @luisrconriquezoficial9)

Horario ‘Canelo’ vs. Munguía: ¿A qué hora será la pelea?

El enfrentamiento entre ’Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía ocurrirá después de una larga jornada deportiva, que incluye peleas entre otros pugilistas e iniciará a las 19:00 horas del próximo sábado 4 de mayo.

Se estima que la pelea principal comience a las 21:30 horas, tiempo del centro de México. En caso de que en tu estado cambie la zona horaria, deberás corroborar este dato para tu zona.

Transmisión: ¿Dónde ver la pelea de Canelo vs. Jaime Munguía?

La transmisión del enfrentamiento en contra de Munguía será por diferentes canales de televisión y servicios de streaming. Los sitios para poder ver el enfrentamiento son los siguientes:

Azteca Uno y Azteca Siete

ADN 40

Canal 5

ESPN

Plataformas de streaming como Star+, DAZN y la app de TV Azteca

Saúl el Canelo Álvarez se enfrentará a Munguía por los campeonatos supermedianos que posee el jalisciense. (AFP) (AFP)

Canelo discute con de la Hoya previo a su pelea con Munguía

El boxeador Oscar de la Hoya, como promotor de Jaime Munguía acudió a la previa de la pelea que tendrá el tijuanense con ‘Canelo’ después de que dijera ante las cámaras que el tapatío no muestra respeto por la compañía que lo ayudó a ser “una estrella mundial”.

Como respuesta, el boxeador jalisciense mencionó que si lo iba a atacar no leyera lo que otros le pidieran que hiciera: “Tú no haces nada. Los que hacen todo son los que están detrás de ti… no sientes lo que estás diciendo, tienes que leerlo”, dijo el Canelo.