Jenni Hermoso vuelve a la convocatoria de la selección española tras beso de Luis Rubiales

La futbolista Jenni Hermoso vuelve a la lista de convocadas a la selección española por la entrenadora Montse Tomé para los partidos ante Italia y Suiza de la Liga de Naciones Femenil que se realizarán los próximos 27 y 31 de octubre.

Luego de la polémica por el beso no consensuado del expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, no había regresado a jugar con el equipo que levantó la copa tras el Mundial realizado en Australia y Nueva Zelanda, ya que no fue citada para disputar los encuentros ante Suecia y Suiza para “protegerla”.

En un principio, sus compañeras se habían negado a presentarse “por motivos justificados”, por lo que la jugadora de las Tuzas del Pachuca emitió un comunicado en donde expresó que “es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas”.

Finalmente, se llegó a un acuerdo que implicó algunos cambios organizacionales y más despidos. Jenni declaró en la Audiencia Nacional en donde se investiga a Rubiales por agresión sexual y coacciones, mientras los abogados de la española aseguraron que emprenderán acciones para garantizar su intimidad luego de la filtración de sus declaraciones en el caso.

Jenni Hermoso volverá a vestir la playera de la selección de España tras el triunfo del Mundial. (DEAN LEWINS/EFE)

La convocatoria de España

Jenni no es la única novedad a la que se suman Ivana Andrés (Real Madrid), Salma Paralluelo (Barcelona) y Esther González (Gotham), otras de las campeonas que regresan tras presentar problemas físicos.

Por su parte, Anna Torrodá (Valencia) entra por primera vez desde noviembre de 2021. Las representantes de Barcelona, Mapi León y Patri Guijarro, siguen sin ser convocadas al ser las únicas que abandonaron la concentración en el pasado al asegurarles que no habrían represalias.

Otras de las bajas a la anterior lista fueron las de Rosa Márquez, María Pérez y Eva Navarro. Luego del campeonato, España ganó sus dos primeros partidos del torneo.

*Con información de EFE.