Jenni Hermoso declara ante la Fiscalía por caso Rubiales: ‘No me merezco haber vivido todo esto’

“No me merezco haber vivido todo esto”: la campeona española Jenni Hermoso declaró ante la Fiscalía de España por el caso contra Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol que renunció tras la presión pública debido al beso no consentido durante la celebración de la Copa Mundial femenil a la jugadora.

El exdirectivo está acusado ante las autoridades españolas por agresión sexual y coacción, debido a que presuntamente presionó a Hermoso para que saliera en su defensa inmediatamente después de que estalló el escándalo por su comportamiento.

¿Qué dijo Jenni Hermoso sobre Luis Rubiales?

El testimonio de Jennifer Hermoso Fuentes, jugadora del Pachuca en México, en la Audiencia Nacional fue adelantado este lunes en el programa Código 10 de Telecinco, en el cual ella reiteró que el beso que recibió no fue consensuado: “Fueron segundos y en ningún momento me sentí cómoda”.

La jugadora fue interrogada por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, donde declaró:

“Mancharon mi imagen, yo me sentí como jugadora y trabajadora de la Federación que nadie me protegía, ellos me pedían que yo les ayudara, pero en ningún momento sentí que me estuvieran protegiendo a mí. No me merezco haber vivido todo esto, para mí es muy difícil no poder salir de casa. Haberme tenido que ir de Madrid para no tener esa presión que estaba teniendo de gente que solo quería hacerme daño”.

Hermoso revivió ante la Fiscalía lo sucedido ese día: todo pasó en la entrega de medallas a las campeonas españolas, ella saludó a la reina Letizia y a su hija, luego estaba Rubiales:

“Yo le abrazo. Lo primero que le digo al abrazarle fue: ‘La que hemos liado’. Él pega un brinco sobre mí y me mantengo firme como para sostenernos. A la que baja, lo único que recuerdo que me dijo es: ‘Este Mundial lo hemos ganado gracias a ti’. Y lo siguiente ya fue sus manos en mi cabeza y ya ahí no escuché nada más y me vi con el beso en la boca”.

Luego, ella relata que le costó reaccionar en ese momento ante el impacto de que algo así sucediera: “¿Cómo me lo iba a esperar en ese escenario que era una entrega de medallas de una final de un Mundial? Habíamos sido campeonas. Mucha emoción, mucha alegría y todo, pero no busqué ese momento”.

Al bajar de la tarima, Jenni explica que las primeras personas con quienes lo comentó fue con Alexia Putellas e Irene Paredes:

“En ese momento estaba en el shock de esa celebración por haber sido campeonas. Fue un hecho histórico que nos costó mucho trabajo conseguirlo a todas. En ningún momento me podía esperar que pasara al final así. Yo abracé a la Reina, a la hija... era una persona de confianza. Nadie se esperaría que iba a usar ese momento para hacer algo así, por muy espontáneo que fuera”.

La Fiscalía le preguntó explícitamente si el beso de Rubiales fue consentido, a lo que ella respondió tajante: “no”.

También fue cuestionada sobre si se sintió “violentada o violada”: “Sí. Claramente me sentí no respetada. En ese momento no me respetó ni como jugadora ni como persona. Estaba viviendo algo que era histórico. Me estaban sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esa situación”.

¿Qué sigue en el caso Luis Rubiales?

Este martes continúa el proceso, ahora van a comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional: Jorge Vilda, el exseleccionador femenino de fútbol, y Rubén Rivera, director de Mercadotecnia de la Federación Española.

Durante su declaración ante el magistrado el 15 de septiembre, Rubiales negó las coacciones a Jenni y apuntó que en el avión de vuelta a España luego del Mundial, desde la Federación le aconsejaron dar explicaciones y señaló a Jorge Vilda como la persona que acudió al hermano de Hermoso para que hablase con ella:

”Yo no sabía ni que el hermano venía en el avión. Yo me enteré después porque Jorge Vilda, que venía sentado detrás mío me dijo: ‘Vengo de hablar con el hermano de Jenni, que es un tío razonable y tal, y va a hablar con ella (sic)”, afirmó el expresidente de la RFEF, según los extractos de la declaración que publicó el diario El Español.

Hasta ahora, ya han declarado un hermano y una amiga de la jugadora Jenni Hermoso, quienes han ratificado las presiones que se produjeron para que ella justificara al directivo, así como las futbolistas Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez.

Tras oír las versiones de Vilda y Rivera, el juez interrogará el 16 de octubre a Luque, el último de los investigados en declarar, y ya en noviembre comparecerán varios testigos, entre ellos el seleccionador masculino absoluto, Luis de la Fuente, y el ya exdirector de Comunicación de la RFEF Pablo García-Cuervo.

Si Luis Rubiales es declarado culpable, podría enfrentar sanciones como multas económicas, la destitución de sus cargos e, incluso, estar algunos años en la cárcel.

